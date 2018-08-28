رجــال الحموشي يوقفون مسنا يشتبه في اختطافه لشاب (زوهري) بالبيضاء ﻿

تم ا قبل قليل من ليلة الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل مسن يشتبه في اختطافه شاب (زوهري) ويعاني اضطرابات نفسية بمحطة ولاد زيان بالدار البيضاء

شوف تيفي

تم ا قبل قليل من ليلة الثلاثاء، إلقاء القبض على رجل مسن يشتبه في اختطافه شاب (زوهري) ويعاني اضطرابات نفسية بمحطة ولاد زيان بالدار البيضاء

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الشاب يبلغ من العمر 17 سنة، من الأشخاص ( الزوهريين) كما هو معروف في التراث الشعبي، بالحظ، ويعاني من اضطرابات نفسية مناسباتية، وبعد غيابه عن المنزل ليلة اليوم الاثنين، لمدة ساعتين تقريبا، خرج أهله يبحثون عنه نواحي المنزل قرب محطة ولاد زيان.

وأضاف المصدر أنهم في إطار البحث عنه، توجهت العائلة إلى دائرة الأمن بمحطة ولاد زيان، وبعد دورية مسح شنتها الدائرة الأمنية بالمحطة لفت انتباهم تطابق المواصفات التي قدمتها العائلة حول ابنها مع شاب يمسك بيد رجل مسن في حافلة متوجهة إلى مدينة مكناس

كما أوضح المصدر،أن الشاب الزوهري كانت تظهر على وجهه علامات اعوجاج على مستوى الفم و يؤكد ادعاء الشيخ بالإيجاب: نعم هذا أبي. أمام تمسك عائلته بأنه ابنها بوثائق تثبت ذلك.

مضيفا أن شرطة محطة ولاد زيان قامت باعتقال الشيخ الستيني وإحالته على مصلحة الشرطة القضائية بأمن مرس السلطان لتعميق البحث ومعرفة ملابسات الاختطاف

كما أشار المصدر إلى اشتهار مدينة مكناس ونواحيها بالمزارات والأضرحة وما يسود فيها من طقوس الشعوذة وتوظيف للزهوريين في البحث عن الكنز.