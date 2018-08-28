مبادرة...سكان قرية نواحي تيزنيت يقومون بتعبيد طريق بعدما عجز المسؤولون عن ذلك ''صور'' ﻿

أقدم عدد من سكان منطقة ''أيت براييم'' ضواحي مدينة تيزنيت على تبليط إحدى المسالك الطرقية التي تربط أحد الدواوير القروية بالعالم الخارجي، وذلك بعد طول انتظار وعدم مبالاة المسؤولين على الإقليم لنداءات

شوف تيفي:تيزنيت

أقدم عدد من سكان منطقة ''أيت براييم'' ضواحي مدينة تيزنيت على تبليط إحدى المسالك الطرقية التي تربط أحد الدواوير القروية بالعالم الخارجي، وذلك بعد طول انتظار وعدم مبالاة المسؤولين على الإقليم لنداءات الساكنة المحلية بتعبيد الطريق.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فقد ظلت الساكنة المحلية بالمنطقة السالفة الذكر تنتظر لسنوات عدة، دون أن يتم تعبيد الطريق من طرف المسؤولين الإقليميين وكذا المنتخبين، بعدما ظلت الوعود تتقاطر عليهم مع كل إطلالة للانتخابات ليتفاجئوا بتبخرها مع مرور الأيام، وتبقى الطريق على حالها تضيف المصادر.

وأضافت ذات المصادر، أنه بعد حلول بعض أهالي المنطقة القاطنين بعدد من المدن والحواضر لقضاء عطلة العيد بمسقط رأسهم حز في أنفسهم حال المنطقة المهمشة، ليقرروا تعبيدها بالاعتماد على إمكانياتهم الذاتية المحدودة لفك العزلة عن الساكنة المحلية وربطهم بالعالم الخارجي بعد عجز المسؤولين عن ذلك.

ولقيت هذه المبادرة استحسان مجموعة من النشطاء الفيسبوكيين الذين قاموا بنشر صور البادرة التي أكدوا على أنها تعبر عن روح التضامن والتعاون وتبرز المواطنة الحقة، كما استنكروا في الوقت نفسه الإهمال واللامبالاة التي قوبلت بها مطالب ساكنة المنطقة لفك الحصار والعزلة عنهم.