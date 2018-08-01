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المغرب يتأهب للكوليرا بمراقبة المعابر السرية ووزارة الصحة تعمم مذكرات للمستشفيات

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 23:57 المغرب يتأهب للكوليرا بمراقبة المعابر السرية ووزارة الصحة تعمم مذكرات للمستشفيات | بوليتيك
المغرب يتأهب للكوليرا بمراقبة المعابر السرية ووزارة الصحة تعمم مذكرات للمستشفيات
كشفت مصادر من وزارة الصحة عن بدء توجيه مذكرات وزارية إلى جميع المستشفيات والوحدات الصحية لرفع درجة اليقظة وتعزيز المراقبة ضد داء الكوليرا، الذي تفشى في عدد من الولايات الجزائرية، فيما رفعت

شوف تيفي

كشفت مصادر من وزارة الصحة عن بدء توجيه مذكرات وزارية إلى جميع المستشفيات والوحدات الصحية لرفع درجة اليقظة وتعزيز المراقبة ضد داء الكوليرا، الذي تفشى في عدد من الولايات الجزائرية، فيما رفعت السلطات المغربية، درجة التأهب بعد انتشار وباء الكوليرا في الجزائر التي تشترك مع المغرب في حدود برية طولها 1600 كيلو متر.

وكشفت المصادر ذاتها وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الثلاثاء، أنه لحد الآن لم تسجل أية حالة في المغرب لأعراض شبيهة بأعراض داء الكوليرا.


وفرضت وزارة الصحة المغربية نظاما لمراقبة المسافرين القادمين من الجزائر في هذه الفترة التي تشهد تنقلا بين مواطني البلدين تحديدا بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى وقرب بداية العام الدراسي.

ورغم أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ عام 1994 إلا أن المعابر السرية التي تنتشر على طول الحدود تؤمن للمسافرين طريقة تنقل سهلة بين البلدين، إضافة إلى المطارات القريبة التي تستقبل يوميا مئات المسافرين من مواطني البلدين.

وتتخوف السلطات الصحية في المغرب، تضيف اليومية، من انتقال وباء الكوليرا إلى المناطق الشرقية الآهلة بالسكان، لذلك فهي تعمل على تعزيز نظام المراقبة واتخاذ تدابير وقائية خصوصا بالمناطق الحدودية مع الجزائر، وتتبع التطورات المتعلقة بالمرض والإجراءات الاحترازية على مستوى جميع المستشفيات تحسبا لأي حالة اشتباه بالمرض.

وأعلنت السلطات الجزائرية، وفاة الضحية الثانية لوباء الكوليرا وارتفاع حالات الإصابة إلى 127 حالة، بينها 97 حالة ما زالت تخضع للعلاج بالمستشفيات.

يذكر أن الكوليرا عدوى خطيرة تؤدي إلى الوفاة، جراء الإصابة بالإسهال الحاد، تتسبب فيها بكتيريا تنتشر في غياب النظافة أو نتيجة استهلاك مياه أو فواكه وخضر ملوثة. وبالنسبة للمغرب لم يظهر وباء الكوليرا منذ 1997.

 

 

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شوف تيفي المغرب الكوليرا مراقبة المعابر السرية وزارة الصحة مذكرات المستشفيات

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