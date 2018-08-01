تفكيك معمل لصنع مسكر ماء الحياة بطانطان ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن طانطان مساء السبت من إيقاف مروج مسكر ماء الحياة.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن طانطان مساء السبت من إيقاف مروج مسكر ماء الحياة.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإنه ومن خلال التحريات التي قامت بها الفرقة الأمنية، تبين أن المعني بالأمر استغل غياب صاحبة أحد المنازل بحي واد بن خليل ليعده كوكر لتقطير مسكر ماء الحياة.

وخلال عملية التفتيش، عثرت العناصر الأمنية عن معدات مصنعين تقليديين خاصين بتقطير المسكر، كما تم حجز كمية جاهزة للترويج من مسكر ماء الحياة، فيما تم إتلاف كمية من الخمر معبأة بداخل براميل بلغ وزنها الإجمالي 90 لترا.

هذا وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.