 تفكيك معمل لصنع مسكر ماء الحياة بطانطان ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تقرير جطو يفضح التلاعب بالدعم العمومي الموجه للصحافة في عھد الوزير الخلفي | بوليتيك

تقرير جطو يفضح التلاعب بالدعم العمومي الموجه للصحافة في عھد الوزير الخلفي

مبادرة...سكان قرية نواحي تيزنيت يقومون بتعبيد طريق بعدما عجز المسؤولون عن ذلك صور | مجتمع

مبادرة...سكان قرية نواحي تيزنيت يقومون بتعبيد طريق بعدما عجز المسؤولون عن ذلك ''صور''

المغرب يتأهب للكوليرا بمراقبة المعابر السرية ووزارة الصحة تعمم مذكرات للمستشفيات | بوليتيك

المغرب يتأهب للكوليرا بمراقبة المعابر السرية ووزارة الصحة تعمم مذكرات للمستشفيات

بــــرافـــو:جـامعة القاضي عياض تتألق على المستوى العربي و الافريقي | مجتمع

بــــرافـــو:جـامعة القاضي عياض تتألق على المستوى العربي و الافريقي

تفكيك معمل لصنع مسكر ماء الحياة بطانطان | مجتمع

تفكيك معمل لصنع مسكر ماء الحياة بطانطان

توقيف 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بالداخلة | حوادث و حقوق

توقيف 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بالداخلة

الحموشي يعين أوعلا أحتيت على رأس ولاية أمن طنجة | بوليتيك

الحموشي يعين أوعلا أحتيت على رأس ولاية أمن طنجة

المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات وزارة السياحة | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات وزارة السياحة

شابة في ريعان العمر تضع حدا لحياتها انتحارا بضواحي مدينة وزان | حوادث و حقوق

شابة في ريعان العمر تضع حدا لحياتها انتحارا بضواحي مدينة وزان

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

تفكيك معمل لصنع مسكر ماء الحياة بطانطان

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 23:50 تفكيك معمل لصنع مسكر ماء الحياة بطانطان | مجتمع
تفكيك معمل لصنع مسكر ماء الحياة بطانطان
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن طانطان مساء السبت من إيقاف مروج مسكر ماء الحياة.

شوف تيفي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن طانطان مساء السبت من إيقاف مروج مسكر ماء الحياة.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإنه ومن خلال التحريات التي قامت بها الفرقة الأمنية، تبين أن المعني بالأمر استغل غياب صاحبة أحد المنازل بحي واد بن خليل ليعده كوكر لتقطير مسكر ماء الحياة.

وخلال عملية التفتيش، عثرت العناصر الأمنية عن معدات مصنعين تقليديين خاصين بتقطير المسكر، كما تم حجز كمية جاهزة للترويج من مسكر ماء الحياة، فيما تم إتلاف كمية من الخمر معبأة بداخل براميل بلغ وزنها الإجمالي 90 لترا.

هذا وبأمر من النيابة العامة المختصة تم إخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مجتمع مصنع مسكر ماء الحياة طنطان المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مبادرة...سكان قرية نواحي تيزنيت يقومون بتعبيد طريق بعدما عجز المسؤولون عن ذلك صور | مجتمع

مبادرة...سكان قرية نواحي تيزنيت يقومون بتعبيد طريق بعدما عجز المسؤولون عن ذلك ''صور''

بــــرافـــو:جـامعة القاضي عياض تتألق على المستوى العربي و الافريقي | مجتمع

بــــرافـــو:جـامعة القاضي عياض تتألق على المستوى العربي و الافريقي

الحكم بالسجن تسع سنوات ونصف نافذة وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم في حق أكبر بارون للمخدرات في الشمال | مجتمع

الحكم بالسجن تسع سنوات ونصف نافذة وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم في حق أكبر بارون للمخدرات في الشمال

بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن | مجتمع

بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو ظــهور القذافي بعد مقتله‎ | قنوات أخرى
منذ 20 دقيقة

فيديو ظــهور القذافي بعد مقتله‎

بالفيديو..شدوه متلبس..لحظة مطــاردة شفار حصلوه شافر تيليفون فمحطة ولاد زيان فكــازا | خارج البلاطو

بالفيديو..شدوه متلبس..لحظة مطــاردة شفار حصلوه شافر تيليفون فمحطة ولاد زيان فكــازا

بالفيديو..العافية شعلات فطوموبيلة فقلعة الســراغــنة | قنوات أخرى

بالفيديو..العافية شعلات فطوموبيلة فقلعة الســراغــنة

بالفيديو..المغرب يتأهب للكولــيرا ويُــراقب المعــابر السرية | شوف الصحافة

بالفيديو..المغرب يتأهب للكولــيرا ويُــراقب المعــابر السرية

﻿

آخر المستجدات

تقرير جطو يفضح التلاعب بالدعم العمومي الموجه للصحافة في عھد الوزير الخلفي | بوليتيك
منذ 12 دقيقة

تقرير جطو يفضح التلاعب بالدعم العمومي الموجه للصحافة في عھد الوزير الخلفي

مبادرة...سكان قرية نواحي تيزنيت يقومون بتعبيد طريق بعدما عجز المسؤولون عن ذلك صور | مجتمع

مبادرة...سكان قرية نواحي تيزنيت يقومون بتعبيد طريق بعدما عجز المسؤولون عن ذلك ''صور''

المغرب يتأهب للكوليرا بمراقبة المعابر السرية ووزارة الصحة تعمم مذكرات للمستشفيات | بوليتيك

المغرب يتأهب للكوليرا بمراقبة المعابر السرية ووزارة الصحة تعمم مذكرات للمستشفيات

بــــرافـــو:جـامعة القاضي عياض تتألق على المستوى العربي و الافريقي | مجتمع

بــــرافـــو:جـامعة القاضي عياض تتألق على المستوى العربي و الافريقي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.