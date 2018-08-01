 توقيف 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بالداخلة ﻿
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توقيف 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بالداخلة | حوادث و حقوق

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توقيف 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بالداخلة

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 23:46 توقيف 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بالداخلة | حوادث و حقوق
توقيف 6 أشخاص للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بالداخلة
تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف ستة مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح

شوف تيفي: و م ع

تمكنت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف ستة مشتبه بهم، تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة، وذلك للاشتباه بتورطهم في واقعة تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المُفضي إلى الموت، سبق وأن شكلت موضوع مقطع فيديو تم تداوله ليلة أمس الأحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن كانت قد باشرت أبحاثا مكثفة على خلفية تعرض الضحية البالغ من العمر 28 سنة، والذي يعمل بحارا، لاعتداء قاتل بالسلاح الأبيض بحي الوحدة بتاريخ 23 غشت الجاري، وهي الأبحاث التي مكنت في ظرف وجيز من توقيف المشتبه بهما الرئيسيين في ارتكاب هذه الجريمة، قبل أن يتم ليلة أمس الأحد توقيف أربعة من شركائهما المفترضين وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء بحوزتهم.

هذا وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بإشراف من النيابة العامة المختصة .

 

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