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الحموشي يعين أوعلا أحتيت على رأس ولاية أمن طنجة

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 23:30 الحموشي يعين أوعلا أحتيت على رأس ولاية أمن طنجة | بوليتيك
الحموشي يعين أوعلا أحتيت على رأس ولاية أمن طنجة
أصبح ''محمد أوعلا أحتيت'' والياً للأمن بولاية أمن طنجة أصيلة بعدما تم تعيينه من قبل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني.

شوف تيفي

أصبح ''محمد أوعلا أحتيت'' والياً للأمن بولاية أمن طنجة أصيلة بعدما تم تعيينه من قبل عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني.

و نقلت يومية ''أخبار اليوم'' الصادرة غدا الثلاثاء، أن الحموشي وضع ثقته في ''أحتيت'' الذي شغل منصب والي الأمن بالنيابة لمدة تزيد عن عامين.

و أضاف المصدر، أن مكتب ديوان ولاية أمن طنجة توصل ببرقية من المديرية العامة للأمن الوطني، تتضمن قرارا بتعيين المراقب العام، محمد أوعلا أحتيت، رسميا واليا للأمن على عاصمة البوغاز.

ويأتي تثبيت ''أحتيت'' على رأس ولاية أمن طنجة بالنظر لما أبان عنه من دراية و خبرة في التدبير الأمني خلال توليه مهام الوالي بالنيابة.

 

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شوف تيفي المغرب الحموشي تعيين أوعلا أحتيت ولاية أمن طنجة

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