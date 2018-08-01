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المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات وزارة السياحة

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 23:27 المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات وزارة السياحة | بوليتيك
المجلس الأعلى للحسابات يرصد اختلالات وزارة السياحة
أسفرت مهمة المراقبة المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 - 2017 لتسيير وزارة السياحة عن تسجيل عدد من الاختلالات في إعداد الاستراتيجيات السياحية الوطنية.

شوف تيفي

أسفرت مهمة المراقبة المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنتي 2016 - 2017 لتسيير وزارة السياحة عن تسجيل عدد من الاختلالات في إعداد الاستراتيجيات السياحية الوطنية.

وأوضح التقرير المنجز من المجلس الأعلى للحسابات أن المغرب انخرط في استراتيجية وطنية للتنمية السياحية سميت ''رؤية 2020 '' والتي يؤطرها العقد-البرنامج الموقع سنة 2020 ، حيث تم اعتماد هذه الاستراتيجية بعد استراتيجية أولى - بتاريخ 30 نونبر 2010 ، والذي يهم فترة 2011، سميت ''رؤية 2010 ''، تم اعتمادها سنة 2001

وأشار التقرير أنه '' لوحظ أن اعتماد رؤية 2020 تم دون تقييم الإنجازات المحققة في إطار رؤية 2010 ودون الاستفادة من نتائجها، مما يفسر تركيز رؤية 2020 على خيارات أثبتت عدم نجاعتها، ونذكر على سبيل المثال التطوير المتزامن لستة محطات سياحية جديدة ضمن المخطط الأزرق.''

ونبه التقرير إلى أن الاستراتيجية السياحية الجديدة اتسمت بتفاؤل مفرط فيما يخص الأهداف المحددة، وذلك رغم التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 على الأسواق الرئيسية المنتجة للسياح )خاصة البلدان الأوروبية(، ورغم تأكيد جميع التكهنات الاقتصادية المنجزة خلال فترة إعداد رؤية 2020 على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر لسنوات.

كما انتقد قضاة جطو مجموعة من الخطوات التي قامت بها وزارة السياحة غير المدروسة، وأبانت عن فشلها حيث أبرمت وزارة السياحة خلال شهر دجنبر 2015 صفقة مع شركة BCG بمبلغ 6.96 مليون درهم، تهم تقييم رؤية 2020 . وقد تم التسليم النهائي لهذه الصفقة بتاريخ 23 يونيو 2016 ، في حين لم تقم الوزارة، إلى غاية دجنبر 2016 ، بنشر نتائج الدراسة والبدء في اتخاذ إجراءات من أجل تعديل رؤية 2020 على ضوء نتائج الدراسة المذكورة''، مضيفا ''عدم إنشاء هيئات الحكامة والقيادة المتعلقة بالاستراتيجية السياحية الوطنية ''.

 

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