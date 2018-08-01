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حملات أمنية مكثفة تطيح بأحد أخطر المجرمين المبحوث عنهم بمدينة الحاجب

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 23:17 حملات أمنية مكثفة تطيح بأحد أخطر المجرمين المبحوث عنهم بمدينة الحاجب | حوادث و حقوق
حملات أمنية مكثفة تطيح بأحد أخطر المجرمين المبحوث عنهم بمدينة الحاجب
تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفيالق الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية لأمن الحاجب خلال الساعات الأولى من فجر أول أمس الأحد من اعتقال أحد أخطر المجرمين بالمنطقة، بعد اعتدائه على مجموعة من

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفيالق الأمن العمومي بالمنطقة الإقليمية لأمن الحاجب خلال الساعات الأولى من فجر أول أمس الأحد من اعتقال أحد أخطر المجرمين بالمنطقة، بعد اعتدائه على مجموعة من الأشخاص بالضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض.

وقد تم إيقاف المتهم، الملقب ب ''شقاقة'' في حالة تلبس بحيازة سكينين من الحجم الكبير، كان يستعملهما في عملياته الإجرامية، لإرغام ضحاياه على الامتثال لابتزازاته ومنحه كل ما بحوزتهم.

وكان المتهم المذكور البالغ من العمر 29 سنة، يتمتع ببنية جسمانية قوية ورياضية، مكنته من العيش وسط الأحراش والخلاء المجاور لمدينة الحاجب ونواحيها، متخفيا عن الأنظار بسبب تعدد مذكرات البحث الصادرة في حقه، من أجل الاتجار في المخدرات، والسرقة المشددة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، والاعتداء بالضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض.

هذا، وقد تمت مواجهة المتهم بضحاياه، حيث تعرف عليه 10 أشخاص تقريبا، قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، من أجل استكمال وتعميق البحث.

وحول هذه العملية النوعية، التي تعتبر صيدا ثمينا لدى الأمنيين، والتي خلفت استحسانا كبيرا من طرف الساكنة الحجباوية، أفاد أحد الناشطين المدنيين المهتمين بالشأن الأمني بمدينة الحاجب في تصريح خص به ''شوف تيفي''، أن عملية إيقاف المتهم الخطير ''شقاقة'' جاءت نتيجة حملات أمنية مكثفة، قادتها عناصر الشرطة القضائية مدعومة بعناصر الأمن العمومي، بعدد من الأحياء والمناطق المهمة بالحاجب السفلي، كحي بئر انزران، البام، مورادي، أقشمير، والشريشيرة..

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب حملات أمنية مكثفة أخطر المجرمين المبحوث عنهم مدينة الحاجب محكمة الاستئناف بمكناس المتهم الخطير شقاقة

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