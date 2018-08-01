الحكم بالسجن تسع سنوات ونصف نافذة وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم في حق أكبر بارون للمخدرات في الشمال ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن ابتدائية تطوان حكمت مساء اليوم الاثنين بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات ونصف على بارون المخدرات الشمال وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم.

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة أن ابتدائية تطوان حكمت مساء اليوم الاثنين بالسجن النافذ لمدة تسع سنوات ونصف على بارون المخدرات الشمال وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم.

وأفاد المصدر أن الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة على أكبر مروج للمخدرات بالشمال منها 5 ملايين سنتيم للدولة و600 مليون سنتيم لإدارة الجمارك.

جدير بالذكر أنه تم إلقاء القبض على المتهم في شهر يونيو المنصرم بعد نصب كمين للمبحوث عنه دوليا في عدة مذكرات بحث حينها بإحدى محطات البنزين بالطريق الرابطة بين تطوان وواد لاو.

وعثروا حينها على مبالغ مالية مهمة من العملة الصعبة والدرهم المغربي، و7 هواتف نقالة، وأعدادا مهمة من البطائق الهاتفية.