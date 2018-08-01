التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند ﻿

وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات ببنغالور بالهند اليوم الاثنين بالرباط مذكرة تفاهم من أجل وضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (موسيب) ستشكل النواة المعلوماتية لوضع

شوف تيفي

وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات ببنغالور بالهند اليوم الاثنين بالرباط مذكرة تفاهم من أجل وضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (موسيب) ستشكل النواة المعلوماتية لوضع السجل الوطني للسكان الذي يتم إعداده من قبل الحكومة المغربية.

وتمتد هذه المذكرة التي تم الوقيع عليها خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، على مدى خمس سنوات .

وأضاف البلاغ أنه تم التوقيع على هذه المذكرة من قبل الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية ''محمد فوزي'' والمسؤول عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات بنغالور ''سريدهار سرينيفاسا رتنان'' .

كما أوضح البلاغ أنه بهذه المذكرة سيكون المغرب من بين الدول السباقة إلى المساهمة في استعمال وتطوير هذه النواة المعلوماتية (موسيب) مما سيمكنها من لعب دور استراتيجي ومحوري في إطار التعاون جنوب-جنوب لتحسين توظيف هذه المنصة البرمجية المفتوحة المصدر.

ومن خلال مذكرة التفاهم هاته، يضيف البلاغ، ستتمكن المملكة المغربية من الاستفادة من الخبرة التكنولوجية والتجربة التي راكمتها الحكومة الهندية بتمكنها من وضع نظام كأكبر سجل للسكان في العالم.

وتعتبر هذه المذكرة ثمرة الجهود المبذولة من الطرفين الهندي والمغربي . كما أنها ستمكن من وضع أسس الحكامة الواجب ترسيخها لتفعيل هذه الشراكة التقنية والتكنولوجية.

وعلى هذا الأساس تم تكليف المعهد الدولي لتكنولجيا المعلومات ببنغالور بمهام السكرتارية والتنسيق التقني مع وزارة الداخلية المغربية.

وذكر المصدر، أن السجل الوطني للسكان سيتم ربطه بالسجل الاجتماعي الموحد وسيمكن من تجويد خدمات التحقق من صدقية المعطيات الخاصة بالأشخاص المقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من البرامج الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

وأشار المصدر أن مشروع تنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد يستفيد من دعم مالي وتقني للبنك الدولي بغية تيسير التبادل جنوب-جنوب مع الحكومة الهندية لتطوير السجل الوطني للسكان . كما يمنح الدعم التقني من خلال مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية التي تعتبر مبادرة خاصة لمساعدة الدول على وضع أنظمة رقمية لتحديد الهوية للمستفيدين من البرامج التنموية مما سيمكن من الرفع من فعالية ونجاعة استفادة الفئات المستهدفة من برامج التنمية الاجتماعية.