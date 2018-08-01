 التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وزير الداخلية : التعيينات الملكية الأخيرة تأتي في سياق مراجعة شاملة للنموذج التنموي وإعادة ترتيب أولويات الحكامة الترابية | بوليتيك

وزير الداخلية : التعيينات الملكية الأخيرة تأتي في سياق مراجعة شاملة للنموذج التنموي وإعادة ترتيب

الحكم بالسجن تسع سنوات ونصف نافذة وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم في حق أكبر بارون للمخدرات في الشمال | مجتمع

الحكم بالسجن تسع سنوات ونصف نافذة وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم في حق أكبر بارون للمخدرات في

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند | اقتصاد

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند

بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن | مجتمع

بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن

مركزنيج ماروك : الملك محمد السادس جدد التأكيد على ثوابت المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية | بوليتيك

مركز''نيج ماروك'' : الملك محمد السادس جدد التأكيد على ثوابت المغرب بشأن قضية الصحراء المغربية

شجار عنيف ينتهي بجريمة قتل بشعة بمدينة أكادير | حوادث و حقوق

شجار عنيف ينتهي بجريمة قتل بشعة بمدينة أكادير

صادم وبالصورة..أرملة ضابط في القوات المساعدة بالمغرب تحصل على 165 درهما من تقاعد زوجها | مجتمع

صادم وبالصورة..أرملة ضابط في القوات المساعدة بالمغرب تحصل على 165 درهما من تقاعد زوجها

التعاقد يربك مساعي الحكومة في إلغاء مجانية التعليم | بوليتيك

التعاقد يربك مساعي الحكومة في إلغاء مجانية التعليم

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة | مجتمع

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 22:45 التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند | اقتصاد
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند
وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات ببنغالور بالهند اليوم الاثنين بالرباط مذكرة تفاهم من أجل وضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (موسيب) ستشكل النواة المعلوماتية لوضع

شوف تيفي

وقعت وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنولوجيات المعلومات ببنغالور بالهند اليوم الاثنين بالرباط مذكرة تفاهم من أجل وضع تصميم منصة برمجية مفتوحة المصدر مسماة (موسيب) ستشكل النواة المعلوماتية لوضع السجل الوطني للسكان الذي يتم إعداده من قبل الحكومة المغربية.

وتمتد هذه المذكرة التي تم الوقيع عليها خلال حفل ترأسه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب ، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، على مدى خمس سنوات .

وأضاف البلاغ أنه تم التوقيع على هذه المذكرة من قبل الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية ''محمد فوزي'' والمسؤول عن المعهد الدولي لتكنولوجيا المعلومات بنغالور ''سريدهار سرينيفاسا رتنان'' .

كما أوضح البلاغ أنه بهذه المذكرة سيكون المغرب من بين الدول السباقة إلى المساهمة في استعمال وتطوير هذه النواة المعلوماتية (موسيب) مما سيمكنها من لعب دور استراتيجي ومحوري في إطار التعاون جنوب-جنوب لتحسين توظيف هذه المنصة البرمجية المفتوحة المصدر.

ومن خلال مذكرة التفاهم هاته، يضيف البلاغ، ستتمكن المملكة المغربية من الاستفادة من الخبرة التكنولوجية والتجربة التي راكمتها الحكومة الهندية بتمكنها من وضع نظام كأكبر سجل للسكان في العالم.

وتعتبر هذه المذكرة ثمرة الجهود المبذولة من الطرفين الهندي والمغربي . كما أنها ستمكن من وضع أسس الحكامة الواجب ترسيخها لتفعيل هذه الشراكة التقنية والتكنولوجية.

وعلى هذا الأساس تم تكليف المعهد الدولي لتكنولجيا المعلومات ببنغالور بمهام السكرتارية والتنسيق التقني مع وزارة الداخلية المغربية.

وذكر المصدر، أن السجل الوطني للسكان سيتم ربطه بالسجل الاجتماعي الموحد وسيمكن من تجويد خدمات التحقق من صدقية المعطيات الخاصة بالأشخاص المقيدين بالسجل الاجتماعي الموحد للاستفادة من البرامج الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2018.

وأشار المصدر أن مشروع تنفيذ السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد يستفيد من دعم مالي وتقني للبنك الدولي بغية تيسير التبادل جنوب-جنوب مع الحكومة الهندية لتطوير السجل الوطني للسكان . كما يمنح الدعم التقني من خلال مبادرة تحديد الهوية من أجل التنمية التي تعتبر مبادرة خاصة لمساعدة الدول على وضع أنظمة رقمية لتحديد الهوية للمستفيدين من البرامج التنموية مما سيمكن من الرفع من فعالية ونجاعة استفادة الفئات المستهدفة من برامج التنمية الاجتماعية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب التوقيع مذكرة تفاهم وزارة الداخلية المعهد الدولي تكنولوجيات المعلومات بنغالور الهند

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير | اقتصاد

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير

تقرير المجلس الأعـــلى للحسابات يرصد خروقات التعليم العمومي | اقتصاد

تقرير المجلس الأعـــلى للحسابات يرصد خروقات التعليم العمومي

بــزاف هاذشي..شوفو شحال ديال الملاير كتخسر على موظفي الجماعات الترابية | اقتصاد

بــزاف هاذشي..شوفو شحال ديال الملاير كتخسر على موظفي الجماعات الترابية

مكتبة القرويين بفاس ضمن أعظم 100 موقع في العالم | اقتصاد

مكتبة القرويين بفاس ضمن أعظم 100 موقع في العالم

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..العافية شعلات فطوموبيلة فقلعة الســراغــنة | قنوات أخرى
منذ 23 دقيقة

بالفيديو..العافية شعلات فطوموبيلة فقلعة الســراغــنة

بالفيديو..المغرب يتأهب للكولــيرا ويُــراقب المعــابر السرية | شوف الصحافة

بالفيديو..المغرب يتأهب للكولــيرا ويُــراقب المعــابر السرية

​بالفيديو..مغربي يُطالب بتجنيد سعد لمــجرد بعد اعتقاله بفرنسا | خارج البلاطو

​بالفيديو..مغربي يُطالب بتجنيد سعد لمــجرد بعد اعتقاله بفرنسا

بعد تحقيق شوف تيفي..طــرد نزلاء مركز الخير بتيط مليل و حقائق مثيرة تظهر من جديد | خارج البلاطو

بعد تحقيق شوف تيفي..طــرد نزلاء مركز الخير بتيط مليل و حقائق مثيرة تظهر من جديد

﻿

آخر المستجدات

وزير الداخلية : التعيينات الملكية الأخيرة تأتي في سياق مراجعة شاملة للنموذج التنموي وإعادة ترتيب أولويات الحكامة الترابية | بوليتيك
منذ 6 دقائق

وزير الداخلية : التعيينات الملكية الأخيرة تأتي في سياق مراجعة شاملة للنموذج التنموي وإعادة ترتيب

الحكم بالسجن تسع سنوات ونصف نافذة وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم في حق أكبر بارون للمخدرات في الشمال | مجتمع

الحكم بالسجن تسع سنوات ونصف نافذة وبغرامة مالية قدرها 605 مليون سنتيم في حق أكبر بارون للمخدرات في

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند | اقتصاد

التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والمعهد الدولي لتكنلوجيات المعلومات ببنغالور بالهند

بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن | مجتمع

بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.