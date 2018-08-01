بدء عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن ﻿

انطلقت، اليوم الاثنين، بالديار المقدسة أولى رحلات عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج للعام 1439 هـ.

شوف تيفي: (و.م.ع)

انطلقت، اليوم الاثنين، بالديار المقدسة أولى رحلات عودة الحجاج المغاربة إلى أرض الوطن بعد أداء مناسك الحج للعام 1439 هـ.

وأقلعت اليوم الاثنين بمطار عبد العزيز الدولي بجدة رحلتان للخطوط الملكية المغربية، الأولى على الساعة العاشرة صباحا (بتوقيت غرينيتش) وعلى متنها 462 حاجا متجهة إلى مدينتي وجدة وطنجة، فيما انطلقت الثانية على الساعة الحادية عشرة و56 دقيقة، وتقل 224 حاجا إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء.

وتتواصل رحلات عودة الحجاج المغاربة من الديار المقدسة، والبالغ عددهم 32 ألف حاج، منهم 21 ألفا و500 في التنظيم الرسمي و10 آلاف و500 في تنظيم 90 وكالة للأسفار، إلى غاية 15 شتنبر المقبل.