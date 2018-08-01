شجار عنيف ينتهي بجريمة قتل بشعة بمدينة أكادير ﻿

اهتزت مدينة أكادير في الساعات الأولى من صباح اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وذلك بعد تلقيه لطعنة غادرة على مستوى العنق أثناء عراك مع مجموعة من الشبان بحي تيكوين شرق

شوف تيفي:أكادير

اهتزت مدينة أكادير في الساعات الأولى من صباح اليوم على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، وذلك بعد تلقيه لطعنة غادرة على مستوى العنق أثناء عراك مع مجموعة من الشبان بحي تيكوين شرق مدينة أكادير.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحادث وقع بعدما دخل الهالك في خصام حاد مع ثلاثة شبان بالحي السالف الذكر، تطور فيما بعد لشجار عنيف استعمل فيه أحد المتعاركين سكينا كان بحوزته، ليوجه به طعنة غادرة لغريمه على مستوى العنق، تسببت له في جرح غائر جعله يدخل في غيبوبة تامة.

وأضافت ذات المصادر، أنه فور وقوع الحادث قام زملاؤه بنقل الضحية بسيارتهم نحو مستعجلات المستشفى الإقليمي بإنزكان لإنقاذه، غير أنه فارق الحياة لحظات قليلة بعد ولوجه للمستشفى.

هذا، وبعد أن ساورت الشكوك رجال الأمن الخاص حول علاقة الأشخاص بالهالك، وبعد محاصرتهم، لاذ فردان منهما بالفرار نحو وجهة غير معلومة، فيما جرى توقيف الفرد الثالث، وتسليمه لرجال الشرطة الذين هرعوا للمستشفى فور إخطارهم بالواقعة.

وأحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات الحادث وعلاقته بالهالك وهوية باقي أصدقائه من أجل توقيفهم لتفكيك لغز وفاة الشاب.