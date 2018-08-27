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صادم وبالصورة..أرملة ضابط في القوات المساعدة بالمغرب تحصل على 165 درهما من تقاعد زوجها

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 21:53 صادم وبالصورة..أرملة ضابط في القوات المساعدة بالمغرب تحصل على 165 درهما من تقاعد زوجها | مجتمع
صادم وبالصورة..أرملة ضابط في القوات المساعدة بالمغرب تحصل على 165 درهما من تقاعد زوجها
نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المهتمة بالشؤون الحقوقية والجمعوية، يومه الاثنين، صورة للإيصال الخاص بالتقاعد الذي تحصل عليه أرملة تقطن بمدينة الرباط، والذي تصل قيمته لـ 165 درهما.

"شوف تيفي"

نشرت مجموعة من الصفحات الفيسبوكية المهتمة بالشؤون الحقوقية والجمعوية، يومه الاثنين، صورة للإيصال الخاص بالتقاعد الذي تحصل عليه أرملة تقطن بمدينة الرباط، والذي تصل قيمته لـ 165 درهما.

وحسب المعطيات الخاصة بهذا الإيصال، فإن امرأة مسنة تقطن بمدينة الرباط، وهي أرملة ضابط في القوات المساعدة، تحصل على مبلغ 165 درهما كتعويض عن تقاعد زوجها المتوفى.

وتفاعل مجموعة من الحقوقيين والجمعويين مع هذا المبلغ الهزيل الذي تحصل عليه هذه الأرملة، معبرين عن أسفهم واستنكارهم الشديد وأيضا استغرابهم ودهشتهم من هذا المبلغ الذي "لا يسمن ولا يغني من جوع" والذي يستحيل أن تعيش به هذه الأرملة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القوات المساعدة مسنة الأرملة

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