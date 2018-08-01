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التعاقد يربك مساعي الحكومة في إلغاء مجانية التعليم

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 21:40 التعاقد يربك مساعي الحكومة في إلغاء مجانية التعليم | بوليتيك
التعاقد يربك مساعي الحكومة في إلغاء مجانية التعليم
بعد تعاميها عن التحذيرات الكثيرة التي نبهت لتداعياته الخطيرة، شرعت الحكومة في حصد نتائج تنزيل نظام التعاقد بالتعليم مع استعداد آلاف المتعاقدين لتنفيذ اعتصام إنذاري للمطالبة بإسقاطه، وإدماجهم في

شوف تيفي

بعد تعاميها عن التحذيرات الكثيرة التي نبهت لتداعياته الخطيرة، شرعت الحكومة في حصد نتائج تنزيل نظام التعاقد بالتعليم مع استعداد آلاف المتعاقدين لتنفيذ اعتصام إنذاري للمطالبة بإسقاطه، وإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وشرعت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، وفق ما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الثلاثاء، في وضع اللمسات النهائية على هذه الخطوة الاحتجاجية المقررة بعد غد الخميس بالرباط، بعد حشد الحضور من مختلف المدن، هذا في الوقت الذي لم تبادر فيه الحكومة ولا الوزارة إلى اتخاذ أي خطوة من أجل احتواء هذا الوضع الذي ينبئ بدخول مدرسي ساخن.

وكانت عدد من النقابات قد أعلنت مساندتها ودعمها الصريح للمتعاقدين في مواجهة الحكومة، ودعت النقابات إلى إلغاء نظام التوظيف بالعقد لما ينطوي عليه من تأثيرات سلبية تطال جودة التعليم والاستقرار الاجتماعي للعاملين به، كما طالبت بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية وإدماجهم في نظام أساسي واحد وموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

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