 منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة ﻿
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منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة | مجتمع

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة

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منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 21:05 منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة | مجتمع
منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة
أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، و بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس شخصين يبلغان من العمر 21 و 31 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة

شوف تيفي:أكادير

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، و بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم أمس شخصين يبلغان من العمر 21 و 31 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج عصي معدنية ومصابيح تحمل شحنات صاعقة.

وحسب مصدر مطلع لقناة ''شوف تيفي''، فقد جرى توقيف المشتبه بهما، أحدهما من ذوي السوابق القضائية في السرقة، بكل من مدينة أكادير ومنطقة الكردان، وذلك على خلفية الأبحاث والتحريات الميدانية المكثفة التي أعقبت رصد منشور على أحد مواقع البيع الإلكترونية يعرض هذه العصي والمصابيح الكهربائية للبيع للعموم.

وأضاف ذات المصدر أن عملية التفتيش التي باشرتها مصالح الأمن بحوزة المشتبه بهما مكنت من حجز 23 وحدة من العصي الكهربائية والمصابيح الصاعقة من أحجام وأنواع مختلفة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مصدر تلك الأشياء المحظورة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير توقيف شخصين يتاجران العصي الصاعقة منشور بموقع معروف

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