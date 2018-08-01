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المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 21:02 المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية | حوادث و حقوق
المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية
رفضت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس استقبال رضيعة حلت بالمستشفى قادمة من اليوسفية.

شوف تيفي

رفضت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس استقبال رضيعة حلت بالمستشفى قادمة من اليوسفية.

وأفادت مصادر حقوقية أن الرضيعة حلت اليوم الاثنين، رفقة والدتها بالمستشفى بطلب من قاضي الأحداث بذات الإقليم لشبهة تعرضها للاغتصاب.

وأضافت المصادر أن الإدارة رفضت إعطاء أي مبرر لعدم استقبال الرضيعة، مشيرا إلى أن قدوم الرضيعة وأمها كان بمعية مساعدة اجتماعية من مؤسسة الرعاية الاجتماعية المسماة حضانة اليوسفية للأطفال المتخلى عنهم والنساء ضحايا العنف.

كما أشارت المصادر أن إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس تشتغل بدون مدير وذلك منذ تعيين مديره العام كاتبا عاما لوزارة الصحة.

 

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شوف تيفي المغرب المستشفى الجامعي محمد السادس مراكش استقبال رضيعة الاغتصاب قادمة اليوسفية

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