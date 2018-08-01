جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم ﻿

وجهت جماعة العدل والإحسان اتهامات لوزارة أمزازي بالإجهاز النهائي على مجانية التعليم، بعدما صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .

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وجهت جماعة العدل والإحسان اتهامات لوزارة أمزازي بالإجهاز النهائي على مجانية التعليم، بعدما صادق المجلس الوزاري على مشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .

وقال حسن بناجح، المتحدث باسم الجماعة، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن القانون الجديد يضم مادتين خطيرتين، تجهزان بشكل مباشر على مجانية التعليم .

وتنص المادة 42 من القانون الإطار، على أن '' الأداء يخص الأسر الميسورة، وهذا زور، وتدليس واضحان، لأن الكل يعرف أن الأسر الميسورة لا تدرس أبناءها في التعليم العمومي، وهي الحيلة نفسها، التي بموجبها تم حرمان آلاف الطلبة من منحة التعليم العالي، منذ سنوات، من خلال غربال الاستحقاق الاجتماعي المكذوب.'' يضيف بناجح.

بناجح وصف القانون الجديد ب ''المشروع الجهنمي'' الذي يجري دسه وسط كثير من الضجيج المصطنع، وإن تم تمريره سيأتي على البقية الباقية من تعليم فاشل، منتج للفشل والبطالة وسيرهق جيوب الغالبية المفقرة من الشعب المغربي، وسيضرب تعميم التعليم في مقتل .'' حسب قول المتحدث دائما.