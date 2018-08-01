 نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة | مجتمع

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية | حوادث و حقوق

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس= | حوادث و حقوق

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس=

جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم | مجتمع

جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير | اقتصاد

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة

هذه آخر مستجدات عون السلطة الذي جرى توقيفه داخل مستشفى أكادير | مجتمع

هذه آخر مستجدات عون السلطة الذي جرى توقيفه داخل مستشفى أكادير

عاجل..العثور على جثة بالشارع بمراكش ومصالح الأمن تطيح بشخصين | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على جثة بالشارع بمراكش ومصالح الأمن تطيح بشخصين

جد خطير..زوج شرمل مراتو وخسر ليها وجهها فمراكش | حوادث و حقوق

جد خطير..زوج شرمل مراتو وخسر ليها وجهها فمراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 20:36 نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير | اقتصاد
نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير
أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أن نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير.

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي لسنتي 2016-2017، أن نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير.

وأوضح التقرير أن نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير، مشيرا إلى أنه خلال الفترة بين 2009 و 2015، ارتفعت نفقات موظفي الجماعات الترابية بنسبة 34,2 في المائة، أي بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 4,29 في المائة، في حين عرف عدد الموظفين تراجعا من 151 ألف و 610 سنة 2008 إلى 147 ألف و 637 سنة 2014.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الوظيفة العمومية الترابية تتميز بغياب التلاؤم بين أعداد وكفاءات الموظفين، من جهة، والمهام المنوطة بالجماعات الترابية، من جهة أخرى، حيث تطرح إشكالية مدى قدرة الجماعات على الاضطلاع بالمهام التي يمكن أن تناط بها في المستقبل في هيمنة فئة أعوان التنفيذ على بنية مواردها البشرية.

وأضاف أنه نتيجة غياب هياكل تنظيمية، فإن تنظيم الإدارة المحلية لا يسعف في توفير إطار مناسب للعمل ولتحفيز الموظفين الأكفاء للتطلع إلى مناصب المسؤولية داخل الإدارات الترابية، مبرزا أنه نتيجة لهذه الاختلالات، يظل المرفق العمومي المحلي بعيدا عن تحقيق متطلبات الجودة والفعالية.

وفي السياق ذاته ذكر التقرير أنه رغم أهمية الاستثمارات التي تمت على مستوى تجهيز الإدارات بأنظمة مراقبة الولوج، فإن هذه الأخيرة لا تستغل بشكل كامل، مشيرا إلى أن أثرها عند المواطن فيما يتعلق بحضور الموظفين يظل غير ملموس، خاصة في شبابيك الاستقبال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المجلس الأعلى للحسابات الموظفين الموارد البشرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تقرير المجلس الأعـــلى للحسابات يرصد خروقات التعليم العمومي | اقتصاد

تقرير المجلس الأعـــلى للحسابات يرصد خروقات التعليم العمومي

بــزاف هاذشي..شوفو شحال ديال الملاير كتخسر على موظفي الجماعات الترابية | اقتصاد

بــزاف هاذشي..شوفو شحال ديال الملاير كتخسر على موظفي الجماعات الترابية

مكتبة القرويين بفاس ضمن أعظم 100 موقع في العالم | اقتصاد

مكتبة القرويين بفاس ضمن أعظم 100 موقع في العالم

المشروع السكني أطلنتيس1 يُــثير غضب الجالية المغربية بالخارج..والنيابة العامة تدخُل على الخط | اقتصاد

''المشروع السكني أطلنتيس1 '' يُــثير غضب الجالية المغربية بالخارج..والنيابة العامة تدخُل على الخط

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

​بالفيديو..مغربي يُطالب بتجنيد سعد لمــجرد بعد اعتقاله بفرنسا | خارج البلاطو
منذ 8 دقائق

​بالفيديو..مغربي يُطالب بتجنيد سعد لمــجرد بعد اعتقاله بفرنسا

بعد تحقيق شوف تيفي..طــرد نزلاء مركز الخير بتيط مليل و حقائق مثيرة تظهر من جديد | خارج البلاطو

بعد تحقيق شوف تيفي..طــرد نزلاء مركز الخير بتيط مليل و حقائق مثيرة تظهر من جديد

حصــري و بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مدينة إفـــران | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مدينة إفـــران

بالفيديو ابن اليهودية التي تتعرض للعنف من طرف ابنها الأكبر يطالب وزير العدل بالتدخل العاجـل | خارج البلاطو

بالفيديو ابن اليهودية التي تتعرض للعنف من طرف ابنها الأكبر يطالب وزير العدل بالتدخل العاجـل

﻿

آخر المستجدات

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة | مجتمع
منذ 32 دقيقة

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية | حوادث و حقوق

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس= | حوادث و حقوق

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس=

جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم | مجتمع

جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.