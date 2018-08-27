مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة ﻿

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين 27 غشت الجاري، في مواجهة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل بالدائرة الثانية بمفوضية الشرطة

''شوف تيفي''

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين 27 غشت الجاري، في مواجهة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل بالدائرة الثانية بمفوضية الشرطة بمارتيل، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت ''شوف تيفي'' به، فقد كانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار من قبل الضحية حول تعرضه للابتزاز المادي من طرف موظف الشرطة، وذلك في مقابل معالجة شكاية تخصه تتعلق بسوء الجوار، قبل أن تقود عملية ميدانية إلى توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 1000 درهم على سبيل الرشوة.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.