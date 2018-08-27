 مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة | مجتمع

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية | حوادث و حقوق

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس= | حوادث و حقوق

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس=

جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم | مجتمع

جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات التسيير | اقتصاد

نفقات موظفي الجماعات الترابية بلغت ما قدره 11,2 مليار درهم سنة 2017 أي بنسبة 49,9 في المائة من نفقات

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة | حوادث و حقوق

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة

هذه آخر مستجدات عون السلطة الذي جرى توقيفه داخل مستشفى أكادير | مجتمع

هذه آخر مستجدات عون السلطة الذي جرى توقيفه داخل مستشفى أكادير

عاجل..العثور على جثة بالشارع بمراكش ومصالح الأمن تطيح بشخصين | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على جثة بالشارع بمراكش ومصالح الأمن تطيح بشخصين

جد خطير..زوج شرمل مراتو وخسر ليها وجهها فمراكش | حوادث و حقوق

جد خطير..زوج شرمل مراتو وخسر ليها وجهها فمراكش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 20:19 مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة | حوادث و حقوق
مديرية الحموشي تكشف تفاصيل ضبط شرطي بمارتيل متلبسا بتلقي رشوة
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين 27 غشت الجاري، في مواجهة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل بالدائرة الثانية بمفوضية الشرطة

''شوف تيفي''

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الاثنين 27 غشت الجاري، في مواجهة موظف أمن برتبة ضابط شرطة، يعمل بالدائرة الثانية بمفوضية الشرطة بمارتيل، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصلت ''شوف تيفي'' به، فقد كانت مصالح الأمن قد توصلت بإشعار من قبل الضحية حول تعرضه للابتزاز المادي من طرف موظف الشرطة، وذلك في مقابل معالجة شكاية تخصه تتعلق بسوء الجوار، قبل أن تقود عملية ميدانية إلى توقيف المعني بالأمر متلبسا بتلقي مبلغ مالي قدره 1000 درهم على سبيل الرشوة.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدائرة الثانية مارتيل الشكاية رشوة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية | حوادث و حقوق

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس= | حوادث و حقوق

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس=

عاجل..العثور على جثة بالشارع بمراكش ومصالح الأمن تطيح بشخصين | حوادث و حقوق

عاجل..العثور على جثة بالشارع بمراكش ومصالح الأمن تطيح بشخصين

جد خطير..زوج شرمل مراتو وخسر ليها وجهها فمراكش | حوادث و حقوق

جد خطير..زوج شرمل مراتو وخسر ليها وجهها فمراكش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

​بالفيديو..مغربي يُطالب بتجنيد سعد لمــجرد بعد اعتقاله بفرنسا | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

​بالفيديو..مغربي يُطالب بتجنيد سعد لمــجرد بعد اعتقاله بفرنسا

بعد تحقيق شوف تيفي..طــرد نزلاء مركز الخير بتيط مليل و حقائق مثيرة تظهر من جديد | خارج البلاطو

بعد تحقيق شوف تيفي..طــرد نزلاء مركز الخير بتيط مليل و حقائق مثيرة تظهر من جديد

حصــري و بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مدينة إفـــران | خارج البلاطو

حصــري و بالفيديو..لحظة وصول الملك محمد السادس إلى مدينة إفـــران

بالفيديو ابن اليهودية التي تتعرض للعنف من طرف ابنها الأكبر يطالب وزير العدل بالتدخل العاجـل | خارج البلاطو

بالفيديو ابن اليهودية التي تتعرض للعنف من طرف ابنها الأكبر يطالب وزير العدل بالتدخل العاجـل

﻿

آخر المستجدات

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة | مجتمع
منذ 34 دقيقة

منشور بموقع إلكتروني معروف للبيع يطيح بشخصين يتاجران في العصي الصاعقة

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية | حوادث و حقوق

المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش يرفض استقبال رضيعة تعرضت للاغتصاب قادمة من اليوسفية

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس= | حوادث و حقوق

عــاجل: انتحــار دركي بسلاحه الوظيفي دخل ثكنة بفاس=

جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم | مجتمع

جماعة ياسين تهاجم وزارة أمزازي بخصوص مجانية التعليم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.