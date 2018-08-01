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هذه آخر مستجدات عون السلطة الذي جرى توقيفه داخل مستشفى أكادير

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 19:34 هذه آخر مستجدات عون السلطة الذي جرى توقيفه داخل مستشفى أكادير | مجتمع
هذه آخر مستجدات عون السلطة الذي جرى توقيفه داخل مستشفى أكادير
في آخر مستجدات قضية عون سلطة الذي جرى توقيفه ليلة أول أمس داخل المستشفى الجهوي بأكادير وهو متلبس بتصوير المرضى علمت ''شوف تيفي''، من مصادر خاصة، أن وكيل الملك بابتدائية أكادير قرر إخلاء سبيل الموقوف

شوف تيفي:أكادير

في آخر مستجدات قضية عون سلطة الذي جرى توقيفه ليلة أول أمس داخل المستشفى الجهوي بأكادير وهو متلبس بتصوير المرضى علمت ''شوف تيفي''، من مصادر خاصة، أن وكيل الملك بابتدائية أكادير قرر إخلاء سبيل الموقوف ومتابعته في حالة سراح وتعيين تاريخ 8 شتنبر القادم كتاريخ لأولى جلسات محاكمته.

وتعود تفاصيل الحادث إلى ليلة السبت الماضي حينما أثارت تصرفاته رجال الأمن الخاص الذين قاموا بتتبع تحركاته ليتم رصده وهو يقوم بالتقاط صور لمجموعة من المرضى بقسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، ليتم توقيفه وإخطار إدارة المستشفى بالأمر، والتي أبلغت والي الجهة والمصالح الأمنية بالواقعة، وفور توصلها بالإشعار هرعت إلى عين المكان، وقامت بتوقيفه وإحالته على أنظار المصلحة الولائية لأمن أكادير من أجل تعميق البحث معه حول ملابسات وحيثيات التقاطه للصور.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الشخص الموقوغ بالرغم من كونه ''عون سلطة'' فإنه دأب على التعاون مع جريدة محلية، يمدها بالصور والفيديوهات والأخبار، وقد سبق لعدد من معارفه أن نصحوه بالابتعاد عن مهنة الصحافة التي ينظمها القانون.

ويأتي هذا الحادث بعد أن أصدرت وزارة الصحة مذكرة داخلية عممتها على مصالحها، تؤكد فيها على ضرورة توقيف كل من التقط صورا أو فيديوهات بداخل مرافق المستشفى، وهو نفس القرار الذي يواجهه المستخدمون بالمستشفى بمنعهم من استعمال هواتفهم أو توثيق لعمليات جراحية وكل ما يرتبط بمهنة الطب داخل مقر العمل.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير مستجدات قضية توقيف عون سلطة المستشفى الجهوي التقاط صور

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