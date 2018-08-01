عاجل..العثور على جثة بالشارع بمراكش ومصالح الأمن تطيح بشخصين ﻿

تمكنت المصالح الأمنية التابعة للدائرة 21، قبل قليل من يومه الاثنين، من إيقاف شخصين، على خلفية العثور على جثة شاب مرمية بمنطقة خلاء بحي المحاميد بمدينة مراكش.

''شوف تيفي''

تمكنت المصالح الأمنية التابعة للدائرة 21، قبل قليل من يومه الاثنين، من إيقاف شخصين، على خلفية العثور على جثة شاب مرمية بمنطقة خلاء بحي المحاميد بمدينة مراكش.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن بعض التفاصيل أن المصالح الأمنية، عثرت صباح اليوم على شخص جثة هامدة، ليتم نقله إلى مستودع الأموات باب دكالة، وبعد التأكد من هويته تم الانتقال إلى الحي الذي يقطن به، حيث تبينت التحقيقات على أنه قضى ليلة خمرية داخل منزل رفقة شخصين، أقدم على رميه بالشارع بعد وفاته بسبب سكتة قلبية.

وأكد المصدر ذاته وضع الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة، بينما تم وضع جثة الهالك بمستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.