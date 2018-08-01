جد خطير..زوج شرمل مراتو وخسر ليها وجهها فمراكش ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، بمجموعة من الصور الصادمة والمؤلمة، الخاصة بشابة في عقدها الثالث، تعرضت لطعنات بواسطة السلاح الأبيض، على يد زوجها قبل يومين بمدينة مراكش وبالتحديد بحي سيدي يوسف بن

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، بمجموعة من الصور الصادمة والمؤلمة، الخاصة بشابة في عقدها الثالث، تعرضت لطعنات بواسطة السلاح الأبيض، على يد زوجها قبل يومين بمدينة مراكش وبالتحديد بحي سيدي يوسف بن علي.

وأوضح مصدر مطلع أن خلافا وقع أول أمس السبت، بين الزوجة وزوجها، ليقوم هذا الأخير بتوجيه العديد من الطعنات لها بواسطة سلاح أبيض في مناطق مختلفة من جسدها، متسببا لها في جروح بليغة خاصة على مستوى الوجه.

وأكد ذات المصدر نقل الضحية إلى مستشفى ابن طفيل لتلقي العلاجات الضرورية بينما ما تزال الأبحاث جارية من طرف المصالح الأمنية لإيقاف الزوج بعد فراره إلى وجهة غير معلومة.