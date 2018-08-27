سناء عكرود دخلات طول وعرض فالتونسية هند صبري بسبب سعد لمجرد ﻿

بعدما نشرت الممثلة التونسية هند صبري عبر حسابها الرسمي بتويتر تغريدة بخصوص اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد للمرة الثانية وهذه المرة بمدينة سان تروبي الفرنسية قائلة « كنت من الناس الذين استبعدوا

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بعدما نشرت الممثلة التونسية هند صبري عبر حسابها الرسمي بتويتر تغريدة بخصوص اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد للمرة الثانية وهذه المرة بمدينة سان تروبي الفرنسية قائلة « كنت من الناس الذين استبعدوا إتهامه الأول ، لكن التكرار قتل الشك ، هذا الشاب استهتر بنفسه و بجمهوره و لا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد »، ردت الممثلة المغربية سناء عكرود عبر حسابها بالإنستغرام على تغريدة هند صبري.

وجاءت في تدوينة عكرود « الصمت تاج العاقل و ستر للجاهل، هند صبري، أصمتي، أصمتي، لا يعلم بأسرار الناس و نوائبهم سواهم، فاطلبي من القدير ألا يريك حكمته و عبرته في فلذات كبدك، ''تتطلب الأخلاق وقتا، و لا شيء دارج أكثر من التعجل ».

هذا واعتقلت السلطات الفرنسية يوم أمس الأحد سعد لمجرد بتهمة تعنيف فتاة فرنسية من أصول مغربية بمدينة سان تروبي.