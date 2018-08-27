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سناء عكرود دخلات طول وعرض فالتونسية هند صبري بسبب سعد لمجرد

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 19:10 سناء عكرود دخلات طول وعرض فالتونسية هند صبري بسبب سعد لمجرد | ثقافة و فنون
سناء عكرود دخلات طول وعرض فالتونسية هند صبري بسبب سعد لمجرد
بعدما نشرت الممثلة التونسية هند صبري عبر حسابها الرسمي بتويتر تغريدة بخصوص اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد للمرة الثانية وهذه المرة بمدينة سان تروبي الفرنسية قائلة « كنت من الناس الذين استبعدوا

شوف تيفي

بعدما نشرت الممثلة التونسية هند صبري عبر حسابها الرسمي بتويتر تغريدة بخصوص اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد للمرة الثانية وهذه المرة بمدينة سان تروبي الفرنسية قائلة « كنت من الناس الذين استبعدوا إتهامه الأول ، لكن التكرار قتل الشك ، هذا الشاب استهتر بنفسه و بجمهوره و لا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد »، ردت الممثلة المغربية سناء عكرود عبر حسابها بالإنستغرام على تغريدة هند صبري.

وجاءت في تدوينة عكرود « الصمت تاج العاقل و ستر للجاهل، هند صبري، أصمتي، أصمتي، لا يعلم بأسرار الناس و نوائبهم سواهم، فاطلبي من القدير ألا يريك حكمته و عبرته في فلذات كبدك، ''تتطلب الأخلاق وقتا، و لا شيء دارج أكثر من التعجل ».

هذا واعتقلت السلطات الفرنسية يوم أمس الأحد سعد لمجرد بتهمة تعنيف فتاة فرنسية من أصول مغربية بمدينة سان تروبي.

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شوف تيفي سناء عكرود هند صبري سعد المجرد

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