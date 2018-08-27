حصري وبالصورة..هذا هو المدعي العام المكلف بقضية لمجرد الجديدة ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المدعي العام ''guy bouchet '' هو من تكلف بالبث في الملف الجديد الخاص بالفنان المغربي سعد لمجرد بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، والخاص بالشكاية المقدمة في حقه من طرف شابة تبلغ

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن المدعي العام ''guy bouchet '' هو من تكلف بالبث في الملف الجديد الخاص بالفنان المغربي سعد لمجرد بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، والخاص بالشكاية المقدمة في حقه من طرف شابة تبلغ من العمر 29 سنة.

وأوضح المصدر ذاته أن منطقة سان تروبيه الفرنسية تتوفر على مدعيين عامين، وقد تم منح مهمة متابعة ملف سعد لمجرد لـ '' guy bouchet'' المعروف بصرامته وبجديته في تفحص الملفات الشبيهة بملف الفنان المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن المدعي العام، قرر تمديد الحراسة النظرية للفنان لمجرد، يومه الاثنين، وذلك من أجل الاستماع للشهود وأيضا للوقوف على مضامين الفيديوهات المسلجة من كاميرات المراقبة المتواجدة بالمكان الذي جرت به فصول الواقعة.