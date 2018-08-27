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بالصورة..الفرنسية لورا بريول تخرج عن صمتها بعد اعتقال لمجرد

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 18:47 بالصورة..الفرنسية لورا بريول تخرج عن صمتها بعد اعتقال لمجرد | ثقافة و فنون
بالصورة..الفرنسية لورا بريول تخرج عن صمتها بعد اعتقال لمجرد
بعد أشهر من آخر تفاعل لها عبر حسابها بالفيسبوك، عادت الفرنسية ''لورا بريول'' للتفاعل من خلال نشر تدوينة مثيرة، بعد ساعات قليلة فقط من تأكد خبر اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بمنطقة ''سان تروبيه''

''شوف تيفي''

بعد أشهر من آخر تفاعل لها عبر حسابها بالفيسبوك، عادت الفرنسية ''لورا بريول'' للتفاعل من خلال نشر تدوينة مثيرة، بعد ساعات قليلة فقط من تأكد خبر اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد بمنطقة ''سان تروبيه'' جنوب فرنسا، عقب تقدم فتاة أخرى بشكاية تتهمه من خلالها بمحاولة اغتصابها والاعتداء عليها بالضرب.

وعبرت لورا بريول والتي تتهم لمجرد بنفس التهم، عن تقديمها للدعم الكامل للشابة التي وصفتها بـ ''الضحية الجديدة'' التي لم تكن لتتعرض للاعتداء لو تم تطبيق العدالة منذ البداية.

تجدر الإشارة إلى أن الفرنسية ''لورا برويل''، ظهرت قبل أشهر بالعديد من القنوات الفرنسية، وكشفت عن تفاصيل مثيرة ومعطيات بخصوص ما وقع بينها وبين لمجرد قبل سنتين داخل أحد الفنادق بالعاصمة باريس.

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المغرب شوف تيفي سعد لمجرد الفرنسية العاصمة باريس شكاية

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