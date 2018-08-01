6 مشرملين يعتدون على شاب بالسيوف في مدينة سلا ﻿

تعرض شاب لاعتداء خطير من طرف ستة مشرملين بمدينة سلا.

شوف تيفي

تعرض شاب لاعتداء خطير من طرف ستة مشرملين بمدينة سلا.

وأفاد مصدر لـ''شوف تيفي'' أن الضحية المدعو ''حمزة'' تعرض عشية اليوم الاثنين لضربات خطيرة بالسلاح الأبيض (السيوف)، من طرف ستة مشرملين، مشيرا إلى أنه تم نقل الضحية على جناح السرعة إلى المستعجلات.

وأضاف المصدر أن عناصر الأمن تمكنوا من اعتقال ثلاثة من الجناة المفترضين و لا يزال البحث جاريا عن الباقي.

كما أشار المصدر، أن هذا الاعتداء خلف استهجانا من طرف الساكنة و جمعيات المجتمع المدني التي تستنكر غياب الأمن و الحملات الاستباقية و التفشي المهول للجريمة بمدينة سلا.