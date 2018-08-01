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بنشعبون يلتجأ للبنك الدولي لتنزيل التوجهات الملكية

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 18:30 بنشعبون يلتجأ للبنك الدولي لتنزيل التوجهات الملكية | بوليتيك
بنشعبون يلتجأ للبنك الدولي لتنزيل التوجهات الملكية
قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2023 سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل، وذلك وفقا للتوجيهات التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه

شوف تيفي

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أن برنامج الشراكة بين المغرب والبنك الدولي للفترة 2019-2023 سيعطي الأولوية للشباب والتشغيل، وذلك وفقا للتوجيهات التي أعلن عنها الملك محمد السادس في خطابه الأخير.

وأوضح بنشعبون، في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ''فريد بلحاج''، اليوم الاثنين بالرباط، أن ''هذه الشراكة، التي ترتكز حول محاور متعددة أخرى، تشمل أيضا إعادة هيكلة جميع آليات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية''.

وأضاف بنشعبون وفق ذات التصريح، أن ''البرنامج يضم محورا ثالثا يتعلق بالتنمية الترابية، ولاسيما اللا تمركز، مشيرا إلى أن هذه الشراكة تشمل أيضا محورين أفقيين، أحدهما يتعلق بالحكامة والآخر بالاستخدام المكثف للتكنولوجيات الحديثة والرقمنة لتحقيق مزيد من الشفافية والفعالية في سير الإدارة، بالموازاة مع اعتماد نهج نوعي لتعزيز دور المرأة في السنوات القادمة من أجل زيادة إنتاج الثروة بالمغرب''.

كما أشار الوزير إلى أن'' الشراكة للفترة 2019-2023 بين المغرب والبنك الدولي تتضمن أيضا تحفيز الاستثمار بالمملكة''. مضيفا ''لقد طلبنا أيضا أن تكون هناك مواكبة قصوى للمقاولات المغربية، من أجل تسهيل الوصول للتمويل من خلال تنفيذ عدد من الآليات المبتكرة من جهة، ولتمكين العاملين في القطاع غير المهيكل من الانتقال إلى الاقتصاد المهيكل من جهة أخرى''.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار الزيارة التي يقوم بها نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمغرب، والتي ستستمر حتى 29 غشت الجاري، والتي تهدف إلى تجديد تأكيد مجموعة البنك الدولي على التزامها نحو المغرب ولتعزيز الشراكة طويلة الأمد مع المملكة وكذا لتحديد المجالات ذات أولوية الالتزام ضمن الإطار المستقبلي للشراكة.

 

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شوف تيفي المغرب بنشعبون البنك الدولي تنزيل التوجهات الملكية

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