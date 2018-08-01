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حبوب الهلوسة و ''إمديما'' تنتقل من فاس إلى القنيطرة ... من المسؤول؟؟؟

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 18:14 حبوب الهلوسة و إمديما تنتقل من فاس إلى القنيطرة ... من المسؤول؟؟؟ | مجتمع
حبوب الهلوسة و ''إمديما'' تنتقل من فاس إلى القنيطرة ... من المسؤول؟؟؟
انتشر و بشكل مخيف في الآونة الأخيرة بمدينة القنيطرة نوع جديد من الأقراص المهلوسة ويتعلق الأمر ب ''إمديما '' أو ما يسمى بحبوب ''الاكستازي'' التي أصبحت تستعملها الفتيات بشكل كبير أكثر من الشباب حسب بعض

شوف تيفي : فاطمة الزهراء رجمي

انتشر و بشكل مخيف في الآونة الأخيرة بمدينة القنيطرة نوع جديد من الأقراص المهلوسة ويتعلق الأمر ب ''إمديما '' أو ما يسمى بحبوب ''الاكستازي'' التي أصبحت تستعملها الفتيات بشكل كبير أكثر من الشباب حسب بعض مصادرنا.

و بهذا الخصوص علمت قناة ''شوف تيفي'' من بعض سكان مدينة القنيطرة وخصوصا من القاطنين ببعض الأحياء الشعبية : ''لابيطا'' و ''البام'' و ''الحلوف'' و''العلامة'' ،أن مخدر ''الإيمديما'' قد غزا بعض الأسواق القنيطرية بشكل مخيف حيث أصبح مروجوه أكثر من تجار الخضر و الفواكه.

كما علمت ''شوف تيفي'' من نفس المصادر أن عدد القاصرات اللواتي أصبحن يتعاطين لـ ''الإيمديما''، قد فاق عدد البالغين الشيء الذي زاد من ارتفاع معدل الجريمة بمدينة القنيطرة، مضيفين أنه في العديد من المناطق المتواجدة بالأحياء المذكورة أعلاه توجد عائلات على شكل ''مافيات'' يروجن للمخدر من داخل بيوتهن '' على عينك يا بنعدي'' حسب تصريح أحدهم للقناة بدون رقيب و لا حسيب.

ويشار أن رجال الأمن بمدينة القنيطرة يحاولون الحد من هذه الظاهرة ومحاربة تلك الأنشطة بشتى الطرق والوسائل إلا أن تلك الآفة الخطيرة لا تزال في تزايد مستمر يوما بعد يوم... فمن المسؤول؟ علما أن الملاهي الليلية والمنتشرة بكثرة بالمدينة أصبحت مرتعا لكل مدمن وتاجرمخدرات.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مخدر امديما فاس مدينة القنيطرة

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