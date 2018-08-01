عاجل..شوفو شنو وقع لخديجة فتاة "الوشم" بالمستشفى الإقليمي ببني ملال ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن خديجة ''فتاة الوشم''، حلت قبل قليل من يومه الاثنين، بالمستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال من أجل عرض حالتها على طبيب نفسي وأيضا للوقوف على إمكانية إيجاد حل لإزالة ''الوشوم''.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن خديجة "فتاة الوشم"، حلت قبل قليل من يومه الاثنين، بالمستشفى الإقليمي بمدينة بني ملال من أجل عرض حالتها على طبيب نفسي وأيضا للوقوف على إمكانية إيجاد حل لإزالة "الوشوم".

وأبرز المصدر ذاته أن إدارة المستشفى المذكور، طالب خديجة بالبقاء حتى تخضع خلال الأسبوع الجاري للفحوصات اللازمة، لكنها رفضت البقاء وتعهدت بالعودة يوم غد الثلاثاء، مباشرة بعد الانتهاء من اجتماع مع إحدى الحقوقيات باستئنافية بني ملال .

ونفى ذات المصدر المعطيات التي تقول إن الأوشام المنتشرة بجسد خديجة "قديمة"، مشددا على أن هذه الأوشام جديدة وقد تم وضعها من طرف الموقفين خلال فترة احتجازها واغتصابها.