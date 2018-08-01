أمن القنيطرة يحارب مرتع الجريمة بتثبيت كاميرات مراقبة ذكية ﻿

قام رجال الأمن بمدينة القنيطرة بوضع عدة كاميرات مراقبة ذكية بأحد الأحياء المعروفة بكثرة الإجرام.

شوف تيفي: فاطمة الزهراء رجمي

قام رجال الأمن بمدينة القنيطرة بوضع عدة كاميرات مراقبة ذكية بأحد الأحياء المعروفة بكثرة الإجرام.

وبهذا الخصوص علمت قناة شوف تيفي أن ولاية أمن مدينة القنيطرة قد قامت بنصب ما يقارب 10 كاميرات مراقبة ذكية بحي السلام بالقرب من مسجد ''السي امبارك'' والأحياء المجاورة حيث قام رجال الأمن بتثبيت تلك الكاميرات في أعمدة الكهرباء وعلى واجهات بعض المنازل.

ويشار إلى أن الحي الذي ثبت فيه رجال الأمن كاميرات المراقبة معروف بالإجرام و بيع المخدرات حيث لاقى ذلك العمل استحسان الشارع العام .