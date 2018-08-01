الإقصاء والتهميش يخرجان ساكنة دواوير الدخيسة في مسيرة احتجاجية على الأقدام صوب ولاية فاس ﻿

خرج اليوم الاثنين 27 غشت الجاري العشرات من سكان الدواوير التابعة للجماعة القروية الدخيسة في مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام في اتجاه ولاية العاصمة العلمية فاس، قبل تدخل الكاتب العام ورئيس الشؤون

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

خرج اليوم الاثنين 27 غشت الجاري العشرات من سكان الدواوير التابعة للجماعة القروية الدخيسة في مسيرة حاشدة مشيا على الأقدام في اتجاه ولاية العاصمة العلمية فاس، قبل تدخل الكاتب العام ورئيس الشؤون الداخلية بعمالة مكناس، لثني المحتجين عن الاستمرار في مسيرتهم، بعدما قطعوا ما يقارب 18 كيلومترا، حيث تم إرجاعهم من منطقة عين طوطو بالطريق الوطنية الرابطة بين مكناس وفاس عبر خمس حافلات تابعة لشركة سيتي باس للنقل الحضري.

وترجع أسباب هذه المسيرة الاحتجاجية إلى عدم التزام الجماعة المذكورة بربط هذه الدواوير بالكهرباء، خصوصا وأن الموضوع كان من بين أولى الملفات التي توصل بها عبد الغني الصبار عامل عمالة مكناس لحظة تعيينه عاملا على مدينة مكناس، هذا الأخير الذي دفع في اتجاه حل المشكل بالتشاور مع رئيس الجماعة القروية الدخيسة، فتم عقد صفقة مع أحد المقاولين للعمل على ذلك، قبل أن يتراجع المقاول ويفسخ العقد لأسباب مجهولة.

والمؤلم في النازلة، كما أفاد بعض المحتجين في تصريح خصوا به ''شوف تيفي''، أنهم لم ينعموا بأضاحي العيد، التي فسدت، بسبب ارتفاع الحرارة، وعدم توفرهم على الكهرباء لتشغيل الثلاجات والحفاظ على جودة لحوم الأضاحي.

وأضافت ذات المصادر، أن رئيس الجماعة المذكورة عمد إلى تهديد الساكنة بالزج بهم في السجن، إذا ما استمروا في احتجاجهم، كما سبق وأن هدد بعض الفاعلين المدنيين والإعلاميين، الأمر الذي دفع بالعديد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية للدخول على الخط، وتسجيل تضامنها مع الفاعلين الإعلاميين أحمد البوحساني ومصطفى بوشاقور، اللذين كانا ضحية تهديد بالتصفية الجسدية - حسب ذات المصادر-.