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القبض على سيدتين بغاو يشريو رضيعة بـ 10 آلاف درهم بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 17:18 القبض على سيدتين بغاو يشريو رضيعة بـ 10 آلاف درهم بالدارالبيضاء | حوادث و حقوق
القبض على سيدتين بغاو يشريو رضيعة بـ 10 آلاف درهم بالدارالبيضاء
علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن بالدائرة 20 التابعة لمنطقة الحي الحسني-الدار البيضاء، ألقت القبض اليوم الإثنين على سيدتين داخل المقاطعة الحضرية ليساسفة كانتا ترغبان في الحصول على

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن بالدائرة 20 التابعة لمنطقة الحي الحسني-الدار البيضاء، ألقت القبض اليوم الإثنين على سيدتين داخل المقاطعة الحضرية ليساسفة كانتا ترغبان في الحصول على رضيعة حديثة الولادة من أم عازبة بعقد مصادق عليه.

وأضافت مصادرنا، أن السيدتين اللتين تم القبض عليهما تقطنان بفرنسا، واتفقتا مع الأم العازبة لتبيع لهما رضيعتها بمبلغ عشرة آلاف درهم، وهو الأمر الذي تقبلته أسرة الأم العازبة.

وكشفت ذات المصادر، أنه وبعد تقدم السيدتين إلى مصلحة تصحيح الإمضاءات صباح اليوم ،أخبرتهما موظفة بالمقاطعة أن هذا الإجراء غير قانوني.

هذا وفور القبض عليهما، باشرت العناصر الأمنية بحثها مع الموقوفتان لتحديد ظروف وملابسات القضية.

 

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حوادث وحقوق شوف تيفي الدارالبيضاء رضيعة ليساسفة

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