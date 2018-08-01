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عاجل وحصري..معارك دامية بالعاصمة الليبية طرابلس والمغاربة المهاجرون يعيشون الرعب | دولي

عاجل وحصري..معارك دامية بالعاصمة الليبية طرابلس والمغاربة المهاجرون يعيشون الرعب

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عاجل وحصري..معارك دامية بالعاصمة الليبية طرابلس والمغاربة المهاجرون يعيشون الرعب

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 16:52 عاجل وحصري..معارك دامية بالعاصمة الليبية طرابلس والمغاربة المهاجرون يعيشون الرعب | دولي
عاجل وحصري..معارك دامية بالعاصمة الليبية طرابلس والمغاربة المهاجرون يعيشون الرعب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن المغاربة المقيمين بالعاصمة الليبية طرابلس، يعيشون الرعب والهلع الشديد منذ صباح يومه الاثنين، نتيجة المعارك الطاحنة التي تعرفها المدينة بين ميلشيات تتصارع حول

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مطلع أن المغاربة المقيمين بالعاصمة الليبية طرابلس، يعيشون الرعب والهلع الشديد منذ صباح يومه الاثنين، نتيجة المعارك الطاحنة التي تعرفها المدينة بين ميلشيات تتصارع حول السلطة.

وأوضح المصدر ذاته أن العاصمة الليبية، تعرف معارك بين مليشيات تابعة لكل من هيتم الطاجوري والملقب بـ ''طرهونة'' وهو ما أثار الهلع والرعب في صفوف ساكنة المدينة ومن بينهم المغاربة المقيمين بها.

وأبرز ذات المصدر أن المليشيات المسلحة، أحكمت السيطرة على جميع منافذ المدينة وفرضت حصارا خانقا على الساكنة التي أصبحت عاجزة عن الحركة.

تجدر الإشارة إلى أن موقع ''روسيا اليوم''، أكد أن الاشتباكات العنيفة التي اندلعت فجر اليوم في ضواحي طرابلس الجنوبية أدت حتى الآن إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين.

‫شوف تيفي

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