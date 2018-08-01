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نقل شخص مضرب عن الطعام أمام جماعة تيزنيت للمستعجلات

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 16:33 نقل شخص مضرب عن الطعام أمام جماعة تيزنيت للمستعجلات | حوادث و حقوق
نقل شخص مضرب عن الطعام أمام جماعة تيزنيت للمستعجلات
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن نقل شخص كان مضربا عن الطعام أمام مقر جماعة تيزنيت يوم أمس لمستعجلات المستشفى الإقليمي إثر تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة تامة.

شوف تيفي:تيزنيت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، عن نقل شخص كان مضربا عن الطعام أمام مقر جماعة تيزنيت يوم أمس لمستعجلات المستشفى الإقليمي إثر تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة تامة.
وحسب مصدر خاص فالضحية دخل في اعتصام مفتوح أمام باشوية وجماعة تيزنيت منذ مدة للمطالبة بإنصافه وضمان حقه في العيش الكريم، وفتح حوار معه من طرف مسؤولي المدينة.
ومع عدم إنصات أي مسؤول لمطالبه قرر التصعيد والضغط على الجهات المسؤولة، ليدخل في إضراب عن الطعام استمر لمدة أسبوع انتهى بسقوطه مغمى عليه ليتم نقله صوب المستشفى الإقليمي بتيزنيت لإسعافه.
وأضاف ذات المصدر، أن الضحية كان من أبرز نشطاء التنسيقية المحلية للباعة المتجولين وتجار الرصيف بتيزنيت، وخاض مجموعة من المعارك النضالية والاحتجاجات وهو ما أدى لاعتقاله والحكم عليه بأربعة أشهر حبسا نافذا، وبعد خروجه من السجن قرر الدخول في اعتصام وإضراب عن الطعام أمام مقر الجماعة، ما أسفر عن تدهور حالته الصحية ونقله للمستشفى.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تيزنيت نقل شخص مستعجلات إضراب عن الطعام تنسيقية الباعة المتجولين

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