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حصري..هذا ما ينتظر لمجرد بعد اعتقاله

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 16:20 حصري..هذا ما ينتظر لمجرد بعد اعتقاله | ثقافة و فنون
حصري..هذا ما ينتظر لمجرد بعد اعتقاله
أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، نقلا عن مصدر قضائي فرنسي، أن الفنان المغربي سعد لمجرد، وفي حالة ما تأكدت التهم الموجهة إليه، فإن مصيره سيكون السجن ولن تمنح له فرصة أخرى للحصول على السراح

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' يومه الاثنين، نقلا عن مصدر قضائي فرنسي، أن الفنان المغربي سعد لمجرد، وفي حالة ما تأكدت التهم الموجهة إليه، فإن مصيره سيكون السجن ولن تمنح له فرصة أخرى للحصول على السراح المؤقت.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات التي سيكشف عنها المدعي العام يوم غد الثلاثاء، قد لا تكون في صالح لمجرد، وفي حال تأكدت التهم الموجهة إليه فإن السلطات ستقوم بمتابعته في حالة اعتقال وسيتم وضعه في البداية بالسجن القريب من منطقة ''سان تروبيه''، أو إلى سجن آخر إلى غاية النطق بالحكم في القضيتين معا.

وأبرز ذات المصدر أن الحل الوحيد الذي يمكن للمحامي ''موريتي'' اللجوء إليه في حال تبوث التهم الموجهة للمجرد، هو المطالبة بإخضاع هذا الأخير للخبرة الطبية والحصول على شهادة طبية تؤكد إمكانية قضائه للعقوبة السجنية بإحدى المستشفيات.

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المغرب شوف تيفي لورا بريول السراح المؤقت السلطات

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