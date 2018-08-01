 برلمان حزب بنعبد الله يناقش غدا الثلاثاء كواليس إعفاء أفيلال وإمكانية الانسحاب من حكومة العثماني ﻿
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برلمان حزب بنعبد الله يناقش غدا الثلاثاء كواليس إعفاء أفيلال وإمكانية الانسحاب من حكومة العثماني

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 15:56 برلمان حزب بنعبد الله يناقش غدا الثلاثاء كواليس إعفاء أفيلال وإمكانية الانسحاب من حكومة العثماني | بوليتيك
برلمان حزب بنعبد الله يناقش غدا الثلاثاء كواليس إعفاء أفيلال وإمكانية الانسحاب من حكومة العثماني
يرتقب أن ينعقد غدا الثلاثاء برلمان حزب التقدم والاشتراكية، والذي سيناقش تداعيات كتابة الدولة المكلفة بالماء، والإعفاء غير المباشر لشرفات أفيلال، وأيضا إمكانية اتخاذ قرار استمرار المشاركة في

شوف تيفي

 

يرتقب أن ينعقد غدا الثلاثاء برلمان حزب التقدم والاشتراكية، والذي سيناقش تداعيات كتابة الدولة المكلفة بالماء، والإعفاء غير المباشر لشرفات أفيلال، وأيضا إمكانية اتخاذ قرار استمرار المشاركة في حكومة العثماني من عدمه.

وسيناقش برلمان الحزب، كما تم الإعلان عنه سابقا، مسألة الإعفاء الذي تعرضت له كاتبة الدولة شرفات أفيلال التي تزعمها اعمارة ونفذها العثماني دون استشارة الحزب ولامكونات الأغلبية، وكذا مستقبل التحالف الحكومي مع باقي مكونات الأغلبية، خاصة بعد الضربات المتوالية التي تعرض لها الحزب منذ المشاورات الأولى لتشكيل الحكومة في عهد ابن كيران، والإعفاءات التي طالت كلا من وزير السكنى والأمين العام لحزب الكتاب، نبيل بنعبد الله، ووزير الصحة الحسين الوردي...

وقد سبق لقادة من حزب المصباح أن هاجموا حزب الكتاب، منهم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد في لقاء داخلي مع شبيبة الحزب بمدينة أكادير، منتقدا وزارة الصحة زمن الوردي، وأيضا العثماني كان له نصيب من كيل الاتهامات لوزير الصحة، أما اعمارة فقد كانت علاقته بـ"شرفات أفيلال" متوترة، خاصة بعد طلب الأخيرة تمكينها من صلاحيات لمباشرة أعمالها وتنفيذ استراتيجية الكتابة المكلفة بالماء، وما يعززهذا التوتر، هو أنه كان من اقترح على العثماني حذف كتابة الدولة بشكل كامل وإدماجها في وزارة النقل واللوجيستيك تحت سلطة الوزير اعمارة تقول عدة مصادر .

وبالرجوع إلى العلاقة المتباينة لحزب العدالة والتنمية مع حزب التقدم والاشتراكية، يتبين أن الحزب الإسلامي يعرف تيارين مختلفين في التعاطي مع الحزب الشيوعي السابق، فمرحلة ابن كيران عرفت علاقة متينة بحزب بنعبدالله ، يطبعها الود والاحترام المتبادل، ومساندة ابن كيران سياسيا، منذ عهد إسماعيل العلوي المقرب من مؤسس حزب المصباح المرحوم عبد الكريم الخطيب، .

أما التيار الثاني داخل الحزب الإسلامي، وهو تيار العثماني، أو ما اصطلح عليه بتيار الاستوزار فلم يبد استعدادا كافيا وحماسا على غرار سلفه ابن كيران، لا من العثماني ولا الرميد ولا من طرف اعمارة وغيرهم ممن لا يكنون ودا كبيرا لحزب علي يعتة .

 

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شوف تيفي المغرب أحزاب التقدم والاشتراكية العدالة والتنمية العثماني بنعبد الله

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