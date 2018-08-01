سكوب.. قضية لمجرد مع لورا بريول تتكرر والمدعي العام يأمر بالإطلاع على الفيديوهات المسجلة من كاميرات الفندق ﻿

متابعة منا لقضية سعد لمجرد الجديدة بمنطقة ''سان تروبيه''، أكد مصدر جد مطلع أن المدعي العام، أمر يومه الإثنين، بالاطلاع عل الفيديوهات المسجلة من الكاميرات المتواجدة داخل الفندق الذي تقول الشابة

"شوف تيفي"

متابعة منا لقضية سعد لمجرد الجديدة بمنطقة "سان تروبيه"، أكد مصدر جد مطلع أن المدعي العام، أمر يومه الإثنين، بالاطلاع عل الفيديوهات المسجلة من الكاميرات المتواجدة داخل الفندق الذي تقول الشابة الفرنسية إنها تعرضت فيه لمحاولة الاغتصاب والاعتداء الجسدي، وذلك حتى يتم التأكد من صحة ادعاءات المشتكية.

وأوضح المصدر ذاته أن البحث ما يزال جاريا إلى حدود الساعة، حيث أكدت المشتكية خلال الاستماع لها، أن لمجرد، قام باستدراجها داخل الفندق، قبل أن يعمد إلى محاولة اغتصابها والاعتداء عليها بالضرب.

وأبرز ذات المصدر كذلك في كشفه عن هذه التفاصيل أن المدعي العام، أمر كذلك بالاستماع للعاملين بالفندق وخاصة للذين حضروا تفاصيل الواقعة وعلى علم بجميع فصولها.





