حصري.. تفاصيل مثيرة عن الشرطي المتورط في قتل رئيسه بإفران ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشرطي المتورط في قتل رئيسه يومه الاثنين، ينحدر من مدينة أزرو، وقد انتقل مؤخرا، إلى مدينة إفران للعمل بالهيئة الحضرية للمدينة قادما من مدينة العيون بعد 18 سنة من العمل

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشرطي المتورط في قتل رئيسه يومه الاثنين، ينحدر من مدينة أزرو، وقد انتقل مؤخرا، إلى مدينة إفران للعمل بالهيئة الحضرية للمدينة قادما من مدينة العيون بعد 18 سنة من العمل ضمن سلك الشرطة.

وأوضح المصدر ذاته أن الضحية ينحدر من مدينة الحاجب، برتبة ملازم شرطة يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بإفران، أصيب بطلق ناري أطلقه عليه ضابط الشرطة بسبب ضغط العمل.

وأكد ذات المصدر أن شرطيا آخر أصيب خلال هذا الحادث بشظايا الرصاصة وتم نقله إلى مستشفى أزرو لتلقي الإسعافات الضرورية.



