 مقاربة وزارة الداخلية في تعيينات الولاة والعمال الجدد خضعت لمعايير الكفاءة والاستحقاق ﻿
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مقاربة وزارة الداخلية في تعيينات الولاة والعمال الجدد خضعت لمعايير الكفاءة والاستحقاق

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 14:58 مقاربة وزارة الداخلية في تعيينات الولاة والعمال الجدد خضعت لمعايير الكفاءة والاستحقاق | بوليتيك
مقاربة وزارة الداخلية في تعيينات الولاة والعمال الجدد خضعت لمعايير الكفاءة والاستحقاق
أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن ما تداولته بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص لائحة تحت عنوان ''قراءة في تعيينات الولاة والعمال الجدد''، حمل إشارات خاطئة وغير ذات أساس وأرفقت باستنتاجات

"شوف تيفي"

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أن ما تداولته بعض الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص لائحة تحت عنوان "قراءة في تعيينات الولاة والعمال الجدد"، حمل إشارات خاطئة وغير ذات أساس وأرفقت باستنتاجات مغرضة تشير إلى أن معايير اختيار بعض الولاة والعمال الذين تم تعيينهم مؤخرا حكمتها اعتبارات شخصية وارتباطات عائلية ببعض المسؤولين.

ونفى المصدر ذاته ما ذهبت إليه هذه الاستنتاجات البعيدة عن الصواب، مؤكدا أن مقاربة وزارة الداخلية في تدبير الموارد البشرية وتولي مناصب المسؤولية، تخضع للالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق دون غيرها، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية وتثمين مقوماتها وتمكينها من كفاءات وطنية قادرة على خدمة المواطنين ومواكبة حاجياتهم ورعاية مصالحهم.

وشدد ذات المصدر على أن ما تم تداوله بهذا الخصوص يفتقد للمصداقية وعار من الصحة، مشيرا إلى احتفاظ وزارة الداخلية لنفسها بحق المتابعة القضائية لمروجي هذه الادعاءات الكاذبة وفقا لما يقتضيه القانون.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الولاة العمال وزارة الداخلية الموارد البشرية

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