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حصري وبالصور.. هذا هو ملازم الشرطة اللي تقتل على يد مقدم شرطة بإفران

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 13:57 حصري وبالصور.. هذا هو ملازم الشرطة اللي تقتل على يد مقدم شرطة بإفران | مجتمع
حصري وبالصور.. هذا هو ملازم الشرطة اللي تقتل على يد مقدم شرطة بإفران
توصلت ''شوف تيفي'' قبل قليل من يومه الإثنين، بالصور الخاصة بـ ''حميد.أ'' ملازم شرطة والذي سقط جثة هامدة داخل مكتبه بمقر المنطقة الأمنية بمدينة إفران، عقب قيام مقدم شرطة بإطلاق رصاصة عليه.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" قبل قليل من يومه الإثنين، بالصور الخاصة بـ "حميد.أ" ملازم شرطة والذي سقط جثة هامدة داخل مكتبه بمقر المنطقة الأمنية بمدينة إفران، عقب قيام مقدم شرطة بإطلاق رصاصة عليه.

وأوضح مصدر مطلع أن ملازم الشرطة الضحية ينحدر من مدينة الحاجب،ويشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بإفران، وكان معروفا بين زملائه في العمل بأخلاقه الطيبة.

تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أكدت في بلاغ لها فتح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، اليوم الاثنين، بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات إطلاق مقدم شرطة لرصاصة من سلاحه الوظيفي في مواجهة رئيسه في العمل مما أفضى إلى وفاته.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مقدم الشرطة المشتبه به، الذي يعمل بالهيئة الحضرية بمدينة إفران، كان قد دخل في خلاف مع مسؤوله الإداري المباشر، وهو برتبة ملازم شرطة، بمكتب هذا الأخير بالمنطقة الإقليمية للأمن بإفران، قبل أن يتطور الحادث إلى إطلاق رصاصة من مسدسه الوظيفي كانت سببا مباشرا في وفاته.

وأضاف البلاغ أنه قد تم الاحتفاظ بالشرطي المذكور تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد أسباب ودوافع وملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، بينما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات بالمستشفى رهن التشريح الطبي.

وأوضح المصدر ذاته أنه بالموازاة مع إجراءات البحث القضائي، فقد قررت المديرية العامة للأمن الوطني التكفل بجميع مصاريف ونفقات جنازة ملازم الشرطة الذي توفي جراء هذا الحادث.

 

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المغرب شوف تيفي الرصاص الهيئة الحضرية المديرية العامة للأمن الوطني

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