برلمانيــة تجمُّعية تفجــرُها في وجه وزير الداخلية بسبب انتشار'' حبوب الهلوسة'' وليكستازي و إمديما والقرقوبي بفـــــاس ﻿

تعتزم النائبة البرلمانية وفاء البقـــالي توجيه سؤال شفوي إلى وزير الداخلية حول تفشي ظاهرة المخدرات وعن التدابير المتخذة للحد منها بفاس، ولا سيما بعدما أصبحت تشهد أحياء و دروب العاصمة العلمية في

شوف تيفي: محـمد القاسمي

تعتزم النائبة البرلمانية وفاء البقـــالي توجيه سؤال شفوي إلى وزير الداخلية حول تفشي ظاهرة المخدرات وعن التدابير المتخذة للحد منها بفاس، ولا سيما بعدما أصبحت تشهد أحياء و دروب العاصمة العلمية في الآونة الأخيرة غزوا لنوع آخر من الحبوب المهلوسة ، ويتعلق الأمر بحبوب '' ليكستازي أو ليكيستا '' و ''إمديما '' المستعملة بشكل كبير من طرف الشباب و الشابات و خصوصا الفتيات الباحثات عن السعادة و الراحة الذهنية و زوال العصبية .

ونددت البقالي النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منها بالوضع الكارثي لأبناء فاس والتعاطي لكل أنواع المخدرات وحبوب الهلوسة بالقول : ''لم يعد من المقبول بتاتا السكوت على ما يقع في مدينة فاس خاصة وبعض المدن عامة من إعتداءات إجرامية خطيرة تهدد الأرواح والممتلكات وتزرع الرعب في عامة الساكنة والناتجة بالأساس عن التعاطي المفرط لأنواع مختلفة من المخدرات وعلى رأسها الحبوب المهلوسة كالليكستا وليكستازي وأمديما...''

وأضـــافت رئيسة جمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون بالقول : ''سبق وأن أثرنا موضوع الجريمة بفاس وتداعياتها على سمعة المدينة سياحيا واقتصاديا واجتماعيا سواء في مجلس النواب أو من موقعنا كجمعية فاطمة الفهرية للتنمية والتعاون لكن الأمر اليوم زاد عن حده وأزهقت من خلال الظاهرة أرواح عدد من الأبرياء وعليه وجب تكثيف الجهود وإشراك فعلي لجميع الفعاليات والشركاء والكل ملزم بأن يتحمل مسؤوليته لأن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي ولأن مدينة فاس وبلادنا الحبيبة تتطلب منا التجند لحمايتها من كل الشرور''.

واسترسلت وفاء البقالي كأحد أبرز الوجوه البرلمانية الشابة بالمغرب عضو بالبرلمان العربي ''سأقوم مباشرة بعد الدخول السياسي الجديد بطرح سؤال شفوي في الموضوع على وزارة الداخلية، كما أهيب بجميع البرلمانيين التآزر والتعاون من أجل الترافع إلى جانب الجمعويين والحقوقيين بمدينة فاس وجميع المدن للحد من الآفة وإنقاذ شبابنا منها''.

يُـــــشار أن الحاضرة الإدريسية فاس سجلت خلال السنوات الأخيرة أرقاما قياسية في تنامي ظاهرة الإجرام ، حيث لا يمُــرُّ يوم إلا وتهتز ساكنة المدينة على واقعة قتل وبكل الطرق والوسائل التي أغلب مقترفيها يكونون في حالة سكر طافح أو تخدير عن طريق الحبوب المهلوسة.