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حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 13:05 حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة | ثقافة و فنون
حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن سعد لمجرد، سيمثل غدا الثلاثاء أمام المدعي العام للجمهورية الفرنسية بمنطقة سان تروبيه بفرنسا، من أجل الاستماع له وللشابة التي تتهمه بتعنيفها ومحاولة اغتصابها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن سعد لمجرد، سيمثل غدا الثلاثاء أمام المدعي العام للجمهورية الفرنسية بمنطقة سان تروبيه بفرنسا، من أجل الاستماع له وللشابة التي تتهمه بتعنيفها ومحاولة اغتصابها.

وأوضح المصدر ذاته أن المدعي العام الفرنسي ومن خلال الاستماع للمجرد والشابة وبعد الإطلاع على البحث الذي قامت به الشرطة، مدد الحراسة النظرية لـ 24 ساعة إضافية، حتى يتم الاستماع للشهود.

وأبرز ذات المصدر أن المعطيات الأولى الخاصة بالشابة، تشير إلى أنها فرنسية من أصول مغربية تبلغ من العمر 28 سنة، مشددا على أن الشرطة من المنتظر أن تستمع لها مرة أخرى اليوم الاثنين.

 

‫شوف تيفي

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