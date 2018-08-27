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بالصورة..الفنانة التونسية هند صبري دخلات طول وعرض في لمجرد بعد اعتقاله

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 12:36 بالصورة..الفنانة التونسية هند صبري دخلات طول وعرض في لمجرد بعد اعتقاله | مجتمع
بالصورة..الفنانة التونسية هند صبري دخلات طول وعرض في لمجرد بعد اعتقاله
بعد ساعات من اعتقاله، تفاعلت النجمة التونسية هند صبري، مع ما تم نشره بخصوص اعتقال سعد لمجرد، وعبرت عن غضبها الشديد من هذا الأخير ووجهت له انتقادات لاذعة، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع

"شوف تيفي"

بعد ساعات من اعتقاله، تفاعلت النجمة التونسية هند صبري، مع ما تم نشره بخصوص اعتقال سعد لمجرد، وعبرت عن غضبها الشديد من هذا الأخير ووجهت له انتقادات لاذعة، من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت نجمة السينما والدراما المصرية في تغريدتها: " كنت من المشككين الذين استبعدوا اتهامه الأول..لكن التكرار قتل الشك ..هذا الشاب استهتر بنفسه وبجمهوره ولا يستحق أن يكون نجما أو قدوة لأحد".

تجدر الإشارة إلى أن الفنان المغربي سعد لمجرد، تم إيقافه صباح أمس الأحد، بمنطقة سان تروبيه جنوب فرنسا، وذلك عقب تقدم شابة بشكاية تتهمه من خلالها بمحاولة اغتصابها وتعنيفها.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النجمة التونسية هند صبري تويتر لمجرد سعد

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