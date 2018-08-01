حصري..المحامي الوحش موريتي يكلف هذا الشخص بالدفاع عن لمجرد ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي إيريك لورو موريتي، كلف يوم أمس الأحد، محامية تربطه بها علاقة صداقة توجد بمنطقة ''سان تروبيه'' من أجل الدفاع عن ''المعلم'' في ملف قضيته الجديدة مع شابة في



"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن المحامي الفرنسي إيريك لورو موريتي، كلف يوم أمس الأحد، محامية تربطه بها علاقة صداقة توجد بمنطقة "سان تروبيه" من أجل الدفاع عن "المعلم" في ملف قضيته الجديدة مع شابة في نهاية عقدها الثاني تتهمه بمحاولة اغتصابها وتعنيفها جسديا.



وأوضح المصدر ذاته أن هذه المحامية، حضرت مع لمجرد يوم أمس الأحد، خلال مثوله أمام الشرطة الفرنسية بمنطقة "سان تروبيه" مباشرة بعد اعتقاله على خلفية الشكاية المقدمة في حقه.



تجدر الإشارة إلى أن المحامي الفرنسي "موريتي" الملقب بـ "الوحش"، تكلف بالدفاع عن سعد لمجرد في قضيته الأولى الخاصة بالفرنسية عارضة الأزياء "لوروا بريول".





