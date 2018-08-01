 عــاجل: القضاء الفرنسي يصدم سعد لمجرد و يقرر تمديد الحراسة النظرية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة | ثقافة و فنون

حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة

عاجل.. شرطي يطلق الرصاص على رئيسه ويرديه قتيلا داخل دائرة أمنية بإفران | حوادث و حقوق

عاجل.. شرطي يطلق الرصاص على رئيسه ويرديه قتيلا داخل دائرة أمنية بإفران

بالصورة..الفنانة التونسية هند صبري دخلات طول وعرض في لمجرد بعد اعتقاله | مجتمع

بالصورة..الفنانة التونسية هند صبري دخلات طول وعرض في لمجرد بعد اعتقاله

حصري..المحامي الوحش موريتي يكلف هذا الشخص بالدفاع عن لمجرد | ثقافة و فنون

حصري..المحامي الوحش موريتي يكلف هذا الشخص بالدفاع عن لمجرد

كاريكاتير شوف تيفي : العودة من العطلة | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : العودة من العطلة

عــاجل: القضاء الفرنسي يصدم سعد لمجرد و يقرر تمديد الحراسة النظرية | ثقافة و فنون

عــاجل: القضاء الفرنسي يصدم سعد لمجرد و يقرر تمديد الحراسة النظرية

عاجل.. نهار ديال جرائم القتل بمراكش: قاصر يقتل شابا | حوادث و حقوق

عاجل.. نهار ديال جرائم القتل بمراكش: قاصر يقتل شابا

حصــــري.. هاشكون كيتحمل مسؤولية معاناة الحجاج المغاربة ..وهذا آخر اتفاق بين وزارة الأوقاف والمؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية | مجتمع

حصــــري.. هاشكون كيتحمل مسؤولية معاناة الحجاج المغاربة ..وهذا آخر اتفاق بين وزارة الأوقاف

جريمة بشعة تهز مراكش.. شاب يذبح شقيقته من الوريد إلى الوريد | حوادث و حقوق

جريمة بشعة تهز مراكش.. شاب يذبح شقيقته من الوريد إلى الوريد

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عــاجل: القضاء الفرنسي يصدم سعد لمجرد و يقرر تمديد الحراسة النظرية

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 11:57 عــاجل: القضاء الفرنسي يصدم سعد لمجرد و يقرر تمديد الحراسة النظرية | ثقافة و فنون
عــاجل: القضاء الفرنسي يصدم سعد لمجرد و يقرر تمديد الحراسة النظرية
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، يومه الإثنين، أن القضاء الفرنسي قرر يومه الإثنين،تمديد الحراسة النظرية في حق الفنان المغربي سعد لمجرد.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، يومه الإثنين، أن القضاء الفرنسي قرر يومه الإثنين،تمديد الحراسة النظرية في حق الفنان المغربي سعد لمجرد.

و جاء قرار التمديد لـ24 ساعة إضافية، لمواصلة التحقيق مع الفنان المغربي على خلفية تهمة جديدة بالاغتصاب و العنف في حق مواطنة فرنسية.

ووفقا لمكتب المدعي العام الفرنسي، حسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية ، فإن التهم الجديدة التي وجهت للفنان وقعت في مؤسسة سان تروبيه ليلة- السبت الأحــد، حيث فتحت الشرطة تحقيقا فتح عقب شكوى من سيدة تتهم فيها المجرد بالعنف و الاغتصـــاب

. و كشفت الوكالة أن لمجرد البالغ من العمر 33 عاماً ، رهن الاحتجاز و من المنتظر أن يطول اعتقاله على خلفية تورطه في قضية مماتلة بباريس.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب سعد لمجرد باريس الوكالة الفرنسية أنباء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة | ثقافة و فنون

حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة

حصري..المحامي الوحش موريتي يكلف هذا الشخص بالدفاع عن لمجرد | ثقافة و فنون

حصري..المحامي الوحش موريتي يكلف هذا الشخص بالدفاع عن لمجرد

حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون

حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية | ثقافة و فنون

عـــاجل و رسميا..الصحافة الفرنسية تؤكد اعتقال المجرد وها علاش شدوه البوليس..الرواية الرسمية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

نقاش عميق:تمثيلية الصحافة الإذاعية والالكترونية شبه منعدمة في المجلس الوطني للصحافة | قنوات أخرى
منذ 57 دقيقة

نقاش عميق:تمثيلية الصحافة الإذاعية والالكترونية شبه منعدمة في المجلس الوطني للصحافة

نجم آرسنال يبهر زملاءه بهدف ساحر | قنوات أخرى

نجم آرسنال يبهر زملاءه بهدف ساحر

ركلة جزاء تحول مباراة سيدات إلى ساحة قتال | قنوات أخرى

ركلة جزاء تحول مباراة سيدات إلى ساحة قتال

بالفيديو.. ثنائي روسي الأول على العالم في التانغو | قنوات أخرى

بالفيديو.. ثنائي روسي الأول على العالم في التانغو

﻿

آخر المستجدات

حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة | ثقافة و فنون
منذ 19 دقيقة

حصري.. المدعي العام للجمهورية الفرنسية ينظر غدا في قضية لمجرد ومعلومات جديدة عن الشابة

عاجل.. شرطي يطلق الرصاص على رئيسه ويرديه قتيلا داخل دائرة أمنية بإفران | حوادث و حقوق

عاجل.. شرطي يطلق الرصاص على رئيسه ويرديه قتيلا داخل دائرة أمنية بإفران

بالصورة..الفنانة التونسية هند صبري دخلات طول وعرض في لمجرد بعد اعتقاله | مجتمع

بالصورة..الفنانة التونسية هند صبري دخلات طول وعرض في لمجرد بعد اعتقاله

حصري..المحامي الوحش موريتي يكلف هذا الشخص بالدفاع عن لمجرد | ثقافة و فنون

حصري..المحامي الوحش موريتي يكلف هذا الشخص بالدفاع عن لمجرد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.