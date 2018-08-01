عــاجل: القضاء الفرنسي يصدم سعد لمجرد و يقرر تمديد الحراسة النظرية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، يومه الإثنين، أن القضاء الفرنسي قرر يومه الإثنين،تمديد الحراسة النظرية في حق الفنان المغربي سعد لمجرد.

شـــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، يومه الإثنين، أن القضاء الفرنسي قرر يومه الإثنين،تمديد الحراسة النظرية في حق الفنان المغربي سعد لمجرد.

و جاء قرار التمديد لـ24 ساعة إضافية، لمواصلة التحقيق مع الفنان المغربي على خلفية تهمة جديدة بالاغتصاب و العنف في حق مواطنة فرنسية.

ووفقا لمكتب المدعي العام الفرنسي، حسب ما نقلته وسائل إعلام فرنسية ، فإن التهم الجديدة التي وجهت للفنان وقعت في مؤسسة سان تروبيه ليلة- السبت الأحــد، حيث فتحت الشرطة تحقيقا فتح عقب شكوى من سيدة تتهم فيها المجرد بالعنف و الاغتصـــاب

. و كشفت الوكالة أن لمجرد البالغ من العمر 33 عاماً ، رهن الاحتجاز و من المنتظر أن يطول اعتقاله على خلفية تورطه في قضية مماتلة بباريس.