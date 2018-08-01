عاجل.. نهار ديال جرائم القتل بمراكش: قاصر يقتل شابا ﻿

بعد ساعات قليلة من جريمة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، شهد حي العزوزية بتراب مقاطعة المنارة بنفس المدينة، يومه الاثنين، وقوع جريمة قتل أخرى، سقط خلالها شاب في عقده الثاني جثة هامدة، عقب تلقيه

"شوف تيفي"

بعد ساعات قليلة من جريمة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، شهد حي العزوزية بتراب مقاطعة المنارة بنفس المدينة، يومه الاثنين، وقوع جريمة قتل أخرى، سقط خلالها شاب في عقده الثاني جثة هامدة، عقب تلقيه مجموعة من الطعنات القاتلة التي وجهها له قاصر.

وحسب مصادر محلية فإن قاصرا يبلغ من العمر 17 سنة، وجه طعنات قاتلة بسلاح أبيض للضحية البالغ من العمر قيد حياته 21 سنة، بسب تصفية حسابات، قبل أن يفر من الحي المذكور إلى وجهة غير معلومة.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن، عاينت جثة الضحية وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الجريمة من أجل إيقاف القاصر، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.