حصــــري.. هاشكون كيتحمل مسؤولية معاناة الحجاج المغاربة ..وهذا آخر اتفاق بين وزارة الأوقاف والمؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية ﻿

كشــف مصدر جد مطلع لـ''شـوف تيفي'' أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصدد تحرير محضر لتحديد مسؤولية كــل طرف في مـا تعرض له الحجاج المغاربة بالمملكة العربية السعوديـــة.

شوف تيفي

كشــف مصدر جد مطلع لـ"شـوف تيفي" أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بصدد تحرير محضر لتحديد مسؤولية كــل طرف في مـا تعرض له الحجاج المغاربة بالمملكة العربية السعوديـــة.

وأضــاف ذات المصدر أن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية تقول إن الاختلالات التي وقعت، ليست من مسؤوليتها لوحدها ولكن جهات أخرى معنية بالأمر، ولابد أن تتحمل المسؤولية أيضا في الوضع الكارثي الذي عـــاشه الحجاج المغاربة، وزاد موضحا أن مسألة عدم وصول الحافلات ووقوفها في مواقفها لأجل نقل الحجاج فالمسألة فيها تعود لخطة المرور التي تتحكم فيها وزارة الداخلية السعودية، مبرزا أن المؤسسة الأهلية ليست لها سلطة على ذلك .

وأكد أن المؤسسة الأهلية لمطوفي الدول العربية سبق وعقدت اجتماعات كثيرة مع وزارة الداخلية السعودية، في شخص العقيد المكلف بحل مشكلة نقل الحجاج وتنظيم المرور، إلا أنه لم يتفاعل مع مشاكل النقل وهو الشيء الذي عانى منه الحجاج المغاربة خلال موسم الحج لهذا العام.

ولفـــت مصدرنا أن الوجبات التي تم توفيرها للمغاربة تـدخل ضمن خطة 20ــ30 ، حيث أن السلطات السعودية تتوخى تعميم وجبات من عينة محددة تقول إنها تخضع لمكونات تم تحضيرها بشكل علمي ودقيق ، وهو ما تسعى لتعميمه على جميع الدول، مشيرا أن نفس المشكل تكرر مرات عديدة وأن عملية رفض الوجبات وقعت مع دول آسيا كالهند وإيران وأندونسيا...



يُـــــشار أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ذكرت في بيان لها أن المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية أبدت "تفهما كبيرا لما عانى منه الحجاج المغاربة سواء في منى أو عرفات أو مزدلفة"، مضيفة أن الجانبين "اتفقا على تحرير محضر مشترك لتحديد الجهات المسؤولة على هذه الاختلالات".