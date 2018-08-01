جريمة بشعة تهز مراكش.. شاب يذبح شقيقته من الوريد إلى الوريد ﻿

اهتز حي يوسف بن علي بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها شابة في عمر الزهور، أقدم شقيقها على ذبحها من الوريد إلى الوريد، بسبب خلاف عائلي.

"شوف تيفي"

اهتز حي يوسف بن علي بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من يومه الاثنين، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها شابة في عمر الزهور، أقدم شقيقها على ذبحها من الوريد إلى الوريد، بسبب خلاف عائلي.

وأوضحت مصادر محلية أن شابا دخل في نقاش حاد مع شقيقته لتتطورالأمور بينهما بعد ذلك، وأقدم الشاب على ذبح شقيقته داخل منزل الأسرة بواسطة سلاح أبيض بالرغم من محاولات الجيران التدخل والفصل بينهما، فسقطت الضحية جثة هامدة غارقة في بحر من الدماء.

وأكدت المصادر ذاتها أن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف الشاب المتورط في هذه الجريمة، بينما تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.