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حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 10:49 حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد | ثقافة و فنون
حصري..بعد اعتــقاله مرة أخرى بفرنسا..هذا ما ستقوم به السلطات الفرنسية في قضية سعد لمجرد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أنه من المنتظــر أن تقوم السلطات الفرنسية بنقل الفنان المغربي سعد لمجرد خلال الساعات القليلة المقبلة من منطقة ''سان تروبيه'' جنوب فرنسا إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أنه من المنتظــر أن تقوم السلطات الفرنسية بنقل الفنان المغربي سعد لمجرد خلال الساعات القليلة المقبلة من منطقة "سان تروبيه" جنوب فرنسا إلى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد الاستماع إليه وللشابة التي تتهمه بالاعتداء عليها بالضرب.

وأكد المصدر ذاته أن الفنان المغربي من المحتمل أن يتم وضعه بسجن فلوري مرة أخرى بعد كسره للشروط الخاصة بالسراح المؤقت في قضيته مع "لورا بريول"، مشددا في الوقت نفسه أن هذا المستجد سيجعل القضاء الفرنسي يسارع في عقد أولى جلسات المحاكمة.

جدير بالذكر أن المعطيات الأولى الخاصة باعتقال لمجرد، تشير إلى أن شابة مغربية من أصول فرنسية، كانت وراء الشكاية المقدمة ضد "المعلم" والتي تم على إثرها اعتقاله أمس الأحد، بمنطقة سان تروبيه.

 

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المغرب شوف تيفي سان تروبيه جنوب فرنسا باريس

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