 بن شماش يرأس الوفد المشارك في المنتدى السياسي والبرلماني لبرلمان أمريكا الوسطى ﻿
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بن شماش يرأس الوفد المشارك في المنتدى السياسي والبرلماني لبرلمان أمريكا الوسطى

بتاريــخ : 27 غشت 2018 / 10:35 بن شماش يرأس الوفد المشارك في المنتدى السياسي والبرلماني لبرلمان أمريكا الوسطى | بوليتيك
بن شماش يرأس الوفد المشارك في المنتدى السياسي والبرلماني لبرلمان أمريكا الوسطى
يقوم رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، بزيارة لجمهورية الدومنيكان، على رأس وفد برلماني، من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى السياسي والبرلماني الذي يعقده برلمان أمريكا الوسطى بالعاصمة سانتو

شوف تيفي

 

يقوم رئيس مجلس المستشارين، حكيم بن شماش، بزيارة لجمهورية الدومنيكان، على رأس وفد برلماني، من أجل المشاركة في فعاليات المنتدى السياسي والبرلماني الذي يعقده برلمان أمريكا الوسطى بالعاصمة سانتو دومينغو، خلال الفترة ما بين 27 و30 غشت الجاري.

وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه ، أن المنتدى سيناقش مواضيع تهم التنمية المحلية، والجهوية، ومكانة النساء في الحياة السياسية، وأدوار الأحزاب السياسية في أفق 2030، مضيفا أن بن شماش سيلقي كلمة باسم مجلس المستشارين .

وحسب البلاغ فإن الوفد البرلماني المغربي الذي يشارك في المنتدى بدعوة من رئيس برلمان أمريكا الوسطى طوني رافول، سيعقد أيضا مباحثات مع كبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان بجمهورية الدومنيكان وكذا برلمان أمريكا الوسطى والكارايب.

ويضم الوفد المغربي كلا من عبد القادر سلامة الخليفة الرابع لرئيس مجلس المستشارين وأحمد الخريف، أمين المجلس وممثله الدائم لدى برلمان أمريكا الوسطى

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مجلس المستشارين المنتدى السياسي البرلمان

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